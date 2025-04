2/9 ©Getty

La mamma di August, Isabel Pullman, ha il volto di Julia Roberts. L'attrice ha raggiunto la fama mondiale con Pretty Woman (1990), che l'ha consacrata come star del cinema romantico. Negli anni ha saputo spaziare tra generi diversi, ottenendo un Oscar come miglior attrice per Erin Brockovich (2000). Ha lavorato con registi e attori di primo piano, interpretando ruoli intensi e memorabili in film come Closer, Ocean's Eleven e Mangia, prega, ama. Nel 2025, è entrata nel cast di After The Hunt di Luca Guadagnino

A Julia Roberts premio César alla carriera alla 50ma edizione degli "Oscar francesi"