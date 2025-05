11/17

Al Crimpanzee Adventure Hub, Dolcenera e Jury Chechi (che ha sfidato le sue vertigini) si sono arrampicati sulla parete in rappresentanza delle rispettive coppie. Lì si trovava infatti il nome della destinazione successiva. Andando più in alto, sarebbe stato più facile trovare la soluzione. In basso, infatti, c’erano le lettere giuste, ma non in ordine, in ogni caso da urlare al compagno di squadra perché le raccogliesse dal cestino per formare due parole: Kumari Patan

Pechino Express, Antonio emozionato dalla lettera dei figli. VIDEO