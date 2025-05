9/11 ©Webphoto

ANORA di Sean Baker, dopo il trionfo agli Oscar, vince anche il David per il miglior film internazionale. Il film racconta la vicenda di una giovane sex worker (Mikey Madison) di Brooklyn che ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. La notizia arriva in Russia e la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio. Disponibile su Sky Primafila

Anora, la recensione del film