Le 15 migliori serie tv del 2025 secondo noi

7/15 ©Webphoto

Dying for Sex (Disney+). Quando Molly Kochan scopre di aver avuto una recidiva del cancro che sembrava aver sconfitto e di essere di fatto una malata terminale, decide di voler vivere l'ultima parte della sua vita fino in fondo, sfidando tutti i tabù e i blocchi che hanno frenato la sua attività sessuale anche a causa di un terribile trauma infantile. Serie splendidamente interpretata da Michelle Williams che mescola dramma e commedia con sapienza e delicatezza. Consigliata da: Gabriele Lippi.

Dying for Sex, cosa c'è da sapere sulla serie tv con Michelle Williams