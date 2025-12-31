Le 15 migliori serie tv del 2025 secondo noi

L'anno che si conclude oggi ha come sempre regalato al pubblico televisivo grandi serie. Dal Mussolini di Joe Wright al ritorno di Vince Gilligan, ecco quelle che ci hanno colpito di più.
A cura di Gabriele Lippi, Paolo Nizza, Vittoria Romagnuolo
L'anno che si conclude oggi ha come sempre regalato al pubblico televisivo grandi serie. Dal Mussolini di Joe Wright al ritorno di Vince Gilligan, ecco quelle che ci hanno colpito di più.
A cura di Gabriele Lippi, Paolo Nizza, Vittoria Romagnuolo
Un anno straordinario per chi sa ascoltare la musica al di fuori delle classifiche mainstream....
Non una graduatoria ma una mappa emotiva: venticinque film che nel 2025 in Italia hanno lasciato...
Divorzi inattesi, separazioni arrivate dopo legami lunghi decenni, addii sussurrati e altri...
Chi sono le icone di stile della stagione che volge al termine? Quali sono le star che abbiamo...
Sono molti i protagonisti del cinema, della musica e del mondo dello spettacolo che abbiamo...
La leader del Rassemblement National ha confermato la sua partecipazione dopo aver reso omaggio...
L'artista, che aveva ricevuto otto candidature ai celebri premi, e la cui musica era stata...