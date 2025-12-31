Offerte Sky
Le 15 migliori serie tv del 2025 secondo noi

Serie TV fotogallery
15 foto

L'anno che si conclude oggi ha come sempre regalato al pubblico televisivo grandi serie. Dal Mussolini di Joe Wright al ritorno di Vince Gilligan, ecco quelle che ci hanno colpito di più.

 

A cura di Gabriele Lippi, Paolo Nizza, Vittoria Romagnuolo

