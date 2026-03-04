Michael Jackson, nuove accuse di abusi dai fratelli Cascio

Secondo quanto riportato da Usa Today, i fratelli Edward, Dominic, Marie e Aldo Cascio hanno intentato una causa civile a Los Angeles contro gli eredi di Michael Jackson. Le accuse arrivano da ex amici d'infanzia: parlano di abusi reiterati per anni, cominciati a partire dai sette anni d’età.LLa notizia segna una nuova azione legale contro il patrimonio della popstar, morto nel 2009. Il legale della famiglia Jackson ha respinto le accuse, definendo l'iniziativa un tentativo di estorsione

L’eredità di Michael Jackson torna al centro di una battaglia legale per presunti reati sessuali commessi decenni fa. Secondo quanto riportato da Usa Today, i fratelli Cascio hanno depositato una denuncia civile presso il tribunale di Los Angeles, sostenendo di essere stati vittime di abusi sistematici. Secondo la ricostruzione dei legali, Jackson avrebbe sfruttato la vicinanza con il padre dei ragazzi per inserirsi nel loro nucleo familiare, isolandoli progressivamente attraverso regali costosi e l'illusione di una vita privilegiata. Gli eredi dell’artista hanno risposto immediatamente, definendo la causa un atto infondato volto esclusivamente a ottenere un profitto economico.

I luoghi delle violenze e il metodo della star Stando a quanto riportato nell'azione legale, gli episodi di violenza sarebbero avvenuti in diverse località del mondo. Oltre al ranch di Neverland, i querelanti citano soggiorni presso residenze di amici celebri di Jackson, dove il cantante veniva ospitato regolarmente. Tra queste figurano la villa in Svizzera di Elizabeth Taylor e la proprietà inglese di Elton John. I fratelli sostengono di aver subito abusi in questi contesti, descrivendo un meccanismo di manipolazione che sarebbe durato per gran parte della loro infanzia e adolescenza. Approfondimento Riuscirà il film “Michael” a riabilitare la figura di Jackson?