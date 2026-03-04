Olly in concerto a Jesolo, la possibile scaletta

Il cantautore genovese apre il 7 marzo la tranche primaverile del Tutta Vita Tour al Palazzo del Turismo. La prima data è andata subito sold-out, tanto che ne è stata aggiunta una seconda l'8 marzo

Sabato 7 marzo 2026, Olly sarà in concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo,

Vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia, tornato ad esibirsi come ospite nel 2026, il cantautore genovese porterà il suo Tutta Vita Tour in giro per l'Italia.

Il tour

Jesolo rappresenta il debutto della tranche primaverile del Tutta Vita Tour che, dopo i primi cinque appuntamenti nei palazzetti dell'autunno 2025, porterà Olly in altre sei città italiane nel 2026, proseguendo a Firenze, Bologna, Torino, Milano e Bari.

Le date del tour di marzo 2026:

10 e 11 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze

13 marzo – Vitrifrigo Arena, Pesaro

16 marzo – Unipol Arena, Bologna

18 marzo – Inalpi Arena, Torino

20 marzo – Unipol Forum, Milano

25 e 26 marzo – Palazzo dello Sport, Roma

28 marzo – Palasele, Eboli

30 marzo – PalaFlorio, Bari

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Olly a Jesolo non è stata comunicata.

In scaletta ci saranno sicuramente i brani di Gira, il mondo gira e Tutta vita, prodotti in collaborazione con Jvli: da Scarabocchi a Devastante, da Quei ricordi là a Per due come noi, fino a A squarciagola e Tutto con te. Non mancherà neppure il brano vincitore del Festival di Sanremo 2025, Balorda nostalgia.

Basandoci sulle setlist delle date precedenti del tour, ecco la possibile scaletta:

È festa

L'anima balla

Polvere

Quei ricordi là

Bianca

Una vita

Un'altra vita

Paranoie

A noi non serve far l'amore

Ho voglia di te (cover di Emma)

La lavatrice si è rotta

A squarciagola

Hai fatto bene

Ho un amico

Quando piove

Tutto male

Vita spericolata

Depresso fortunato

Scarabocchi

Fammi morire

Noi che

Questa domenica

I cantieri del Giappone

Balorda nostalgia

Il campione

Devastante Il pescatore / Meno male che c'è il mare (cover di Fabrizio De André)