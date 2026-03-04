Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Olly in concerto a Jesolo, la possibile scaletta

Musica

Il cantautore genovese apre il 7 marzo la tranche primaverile del Tutta Vita Tour al Palazzo del Turismo. La prima data è andata subito sold-out, tanto che ne è stata aggiunta una seconda l'8 marzo

Sabato 7 marzo 2026, Olly sarà in concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo,

 

Vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia, tornato ad esibirsi come ospite nel 2026, il cantautore genovese porterà il suo Tutta Vita Tour in giro per l'Italia.

Il tour

Jesolo rappresenta il debutto della tranche primaverile del Tutta Vita Tour che, dopo i primi cinque appuntamenti nei palazzetti dell'autunno 2025, porterà Olly in altre sei città italiane nel 2026, proseguendo a Firenze, Bologna, Torino, Milano e Bari. 

 

Le date del tour di marzo 2026:

  • 10 e 11 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze
  • 13 marzo – Vitrifrigo Arena, Pesaro 
  • 16 marzo – Unipol Arena, Bologna 
  • 18 marzo – Inalpi Arena, Torino 
  • 20 marzo – Unipol Forum, Milano 
  • 25 e 26 marzo – Palazzo dello Sport, Roma 
  • 28 marzo – Palasele, Eboli 
  • 30 marzo – PalaFlorio, Bari

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Olly a Jesolo non è stata comunicata. 

 

In scaletta ci saranno sicuramente i brani di Gira, il mondo gira e Tutta vita, prodotti in collaborazione con Jvli: da Scarabocchi a Devastante, da Quei ricordi là a Per due come noi, fino a A squarciagola e Tutto con te. Non mancherà neppure il brano vincitore del Festival di Sanremo 2025, Balorda nostalgia

 

Basandoci sulle setlist delle date precedenti del tour, ecco la possibile scaletta:

È festa

L'anima balla

Polvere

Quei ricordi là

Bianca

Una vita

Un'altra vita

Paranoie

A noi non serve far l'amore

Ho voglia di te (cover di Emma)

La lavatrice si è rotta

A squarciagola

Hai fatto bene

Ho un amico

Quando piove

Tutto male

Vita spericolata 

Depresso fortunato 

Scarabocchi

Fammi morire

Noi che

Questa domenica

I cantieri del Giappone

Balorda nostalgia

Il campione

Devastante Il pescatore / Meno male che c'è il mare (cover di Fabrizio De André)

La carriera

Cantautore genovese emerso dalla scena rap locale, Olly ha uno stile definito fatto di approccio hip-hop e di una centralità della parola, che tende a sublimarsi in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul.

 

Il sogno di esibirsi dal vivo si avvera nella sua amata Genova nell'estate del 2019 durante il Goa Boa Festival, dove tornerà nel 2022 per aprire il concerto di Blanco. Dopo la pubblicazione di un primo EP dal titolo Io sono uscito nel 2020, collabora con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa. Il 2023 è l'anno di Gira, il mondo gira, suo primo vero album in studio, certificato oro. Nel 2024 arriva il fortunato Tutta Vita, certificato triplo disco di platino, che lancia Olly nell'Olimpo del pop italiano. Nel 2025 vince il Festival di Sanremo con Balorda nostalgia, consacrandosi come uno degli indiscussi protagonisti della nuova scena musicale italiana. 

Approfondimento

Olly, album Tutta Vita (Sempre): "Sono un ragazzo che fa il ragazzo"

Spettacolo: Ultime notizie

Olly in concerto a Jesolo, la possibile scaletta

Musica

Il cantautore genovese apre il 7 marzo la tranche primaverile del Tutta Vita Tour al Palazzo del...

Marracash ha annunciato un block party in Barona a Milano il 18 aprile

Musica

Il King del rap torna nel quartiere della periferia Sud di Milano, dove è cresciuto, per una...

Il mio nome è Riccardo Cocciante, cosa sapere sul docufilm

Cinema

Il primo ritratto biografico del cantautore va in onda mercoledì 4 marzo in prima serata su Rai...

Megan Fox torna a postare su IG: la reazione dell'ex Machine Gun Kelly

Spettacolo

Martedì 3 marzo l'attrice e modella statunitense ha pubblicato una sequenza di scatti realizzate...

Aspettando la finale di MasterChef, lo speciale sui quattro finalisti

TV Show sky uno

Giovedì 5 marzo MasterChef Italia si appresta a portare in scena l’ultimo atto di uno...

Spettacolo: Per te