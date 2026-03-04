Olly in concerto a Jesolo, la possibile scaletta

Il cantautore genovese apre il 7 marzo la tranche primaverile del Tutta Vita Tour al Palazzo del Turismo. La prima data è andata subito sold-out, tanto che ne è stata aggiunta una seconda l'8 marzo
Sabato 7 marzo 2026, Olly sarà in concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo,
Vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia, tornato ad esibirsi come ospite nel 2026, il cantautore genovese porterà il suo Tutta Vita Tour in giro per l'Italia.
Il tour
Jesolo rappresenta il debutto della tranche primaverile del Tutta Vita Tour che, dopo i primi cinque appuntamenti nei palazzetti dell'autunno 2025, porterà Olly in altre sei città italiane nel 2026, proseguendo a Firenze, Bologna, Torino, Milano e Bari.
Le date del tour di marzo 2026:
- 10 e 11 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 13 marzo – Vitrifrigo Arena, Pesaro
- 16 marzo – Unipol Arena, Bologna
- 18 marzo – Inalpi Arena, Torino
- 20 marzo – Unipol Forum, Milano
- 25 e 26 marzo – Palazzo dello Sport, Roma
- 28 marzo – Palasele, Eboli
- 30 marzo – PalaFlorio, Bari
La scaletta
La scaletta ufficiale del concerto di Olly a Jesolo non è stata comunicata.
In scaletta ci saranno sicuramente i brani di Gira, il mondo gira e Tutta vita, prodotti in collaborazione con Jvli: da Scarabocchi a Devastante, da Quei ricordi là a Per due come noi, fino a A squarciagola e Tutto con te. Non mancherà neppure il brano vincitore del Festival di Sanremo 2025, Balorda nostalgia.
Basandoci sulle setlist delle date precedenti del tour, ecco la possibile scaletta:
È festa
L'anima balla
Polvere
Quei ricordi là
Bianca
Una vita
Un'altra vita
Paranoie
A noi non serve far l'amore
Ho voglia di te (cover di Emma)
La lavatrice si è rotta
A squarciagola
Hai fatto bene
Ho un amico
Quando piove
Tutto male
Vita spericolata
Depresso fortunato
Scarabocchi
Fammi morire
Noi che
Questa domenica
I cantieri del Giappone
Balorda nostalgia
Il campione
Devastante Il pescatore / Meno male che c'è il mare (cover di Fabrizio De André)
La carriera
Cantautore genovese emerso dalla scena rap locale, Olly ha uno stile definito fatto di approccio hip-hop e di una centralità della parola, che tende a sublimarsi in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul.
Il sogno di esibirsi dal vivo si avvera nella sua amata Genova nell'estate del 2019 durante il Goa Boa Festival, dove tornerà nel 2022 per aprire il concerto di Blanco. Dopo la pubblicazione di un primo EP dal titolo Io sono uscito nel 2020, collabora con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa. Il 2023 è l'anno di Gira, il mondo gira, suo primo vero album in studio, certificato oro. Nel 2024 arriva il fortunato Tutta Vita, certificato triplo disco di platino, che lancia Olly nell'Olimpo del pop italiano. Nel 2025 vince il Festival di Sanremo con Balorda nostalgia, consacrandosi come uno degli indiscussi protagonisti della nuova scena musicale italiana.