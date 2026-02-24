Olly canta Balorda Nostalgia a Sanremo 2026. VIDEO

Il vincitore della passata edizione torna sul palco dell'Ariston per inaugurare il Festival
Olly torna all’Ariston, sul palco che un anno fa lo ha incoronato vincitore del Festival di Sanremo consacrandolo definitivamente al grande pubblico. Il cantante si è esibito in occasione dell’apertura ufficiale della serata inaugurale (LA SCALETTA) con Balorda Nostalgia, il brano vincitore della scorsa edizione, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Giovanni Pallotti. Al termine dell’esibizione, il conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti lo ha salutato e si è congratulato per il successo di Tutta vita, l’album più venduto del 2025 con oltre 350 mila copie, 7 dischi di platino, 66 settimane in classifica, 12 delle quali al primo posto.
Balorda Nostalgia
La “balorda nostalgia” che dà il titolo alla canzone di Olly è anche quella del pubblico dell’Ariston, che si prepara a questa nuova edizione del Festival guardando al passato più recente. “È molto bello ripartire da dove eravamo rimasti”, ha detto Carlo Conti. Olly ha coinvolto il pubblico dell’Ariston facendo cantare parti della sua canzone agli spettatori, poi è sceso in mezzo alla platea in una esibizione nostalgica ed emotivamente coinvolgente.
La rinuncia all’Eurovision
Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, Olly aveva fatto parlare di sé per la decisione di rinunciare all’Eurovision e prendersi un momento di pausa per riflettere, concentrandosi sui live. Al suo posto, all’Eurovision, era andato Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
I prossimi concerti di Olly
Olly tornerà in concerto a marzo col suo nuovo tour. Prima tappa il Palazzo del Turismo di Jesolo. Poi Firenze, Pesaro, Torino, Milano, Roma, Eboli, Bari.·
- 8 marzo - Jesolo, Palazzo del Turismo
- 10 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 11 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 13 marzo - Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 16 marzo - Casalecchio di Reno, Unipol Arena
- 18 marzo - Torino, Inalpi Arena
- 20 marzo - Assago, Unipol Forum
- 22 marzo - Torino, Inalpi Arena
- 25 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 26 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 28 marzo - Eboli, Palasele
- 30 marzo - Bari, Palaflorio
Dopo il tour dei palazzetti, Olly terrà cinque grandi concerti estivi: il 18, il 20 e il 21 giugno allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il 30 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta.
