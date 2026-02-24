Olly canta Balorda Nostalgia a Sanremo 2026. VIDEO

Il vincitore della passata edizione torna sul palco dell'Ariston per inaugurare il Festival

Olly torna all’Ariston, sul palco che un anno fa lo ha incoronato vincitore del Festival di Sanremo consacrandolo definitivamente al grande pubblico. Il cantante si è esibito in occasione dell’apertura ufficiale della serata inaugurale (LA SCALETTA) con Balorda Nostalgia, il brano vincitore della scorsa edizione, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Giovanni Pallotti. Al termine dell’esibizione, il conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti lo ha salutato e si è congratulato per il successo di Tutta vita, l’album più venduto del 2025 con oltre 350 mila copie, 7 dischi di platino, 66 settimane in classifica, 12 delle quali al primo posto.

Balorda Nostalgia La “balorda nostalgia” che dà il titolo alla canzone di Olly è anche quella del pubblico dell’Ariston, che si prepara a questa nuova edizione del Festival guardando al passato più recente. “È molto bello ripartire da dove eravamo rimasti”, ha detto Carlo Conti. Olly ha coinvolto il pubblico dell’Ariston facendo cantare parti della sua canzone agli spettatori, poi è sceso in mezzo alla platea in una esibizione nostalgica ed emotivamente coinvolgente. Potrebbe interessarti Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni

La rinuncia all’Eurovision Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, Olly aveva fatto parlare di sé per la decisione di rinunciare all’Eurovision e prendersi un momento di pausa per riflettere, concentrandosi sui live. Al suo posto, all’Eurovision, era andato Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Potrebbe interessarti Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta