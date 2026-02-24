Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime news
Il grande giorno è arrivato: oggi, martedì 24 febbraio 2026, inizia la kermesse canora più importante d’Italia. Seguite qui con noi, in diretta, ogni aggiornamento dalla Città dei Fiori. Dalle interviste ai cantanti agli arrivi degli ospiti, dalla conferenza stampa ai post sui social dei Big e delle Nuove Proposte, che raccontano tutta l’emozione che il palco dell’Ariston sa regalare: qui troverete tutto il mondo del Festival, minuto per minuto
Oggi, martedì 24 febbraio 2026, prende ufficialmente il via la più importante manifestazione canora italiana, il Festival di Sanremo, appuntamento centrale del panorama musicale e televisivo nazionale. La Città dei Fiori torna a essere il fulcro dell’attenzione mediatica, con artisti, addetti ai lavori e pubblico pronti a vivere una nuova edizione del Festival per eccellenza.
Seguite con noi qui la diretta dalla città ligure, con aggiornamenti in tempo reale e un monitoraggio costante di tutto ciò che accade dentro e fuori dal Teatro Ariston. Dalle interviste ai protagonisti agli arrivi degli ospiti sul red carpet, dalle conferenze stampa istituzionali ai contenuti condivisi sui social da Big e Nuove Proposte, fino alle indiscrezioni e alle curiosità del backstage: un racconto completo e puntuale per seguire l’evento in ogni suo sviluppo, minuto per minuto.
in evidenza
Si apre il sipario sul Festival di Sanremo
Oggi, martedì 24 febbraio 2026, si apre ufficialmente la nuova edizione della principale rassegna canora italiana, evento cardine del calendario musicale e televisivo del Paese: il Festival di Sanremo. Per un’intera settimana la Città dei Fiori sarà al centro dell’attenzione, tra spettacolo, attualità e industria discografica. Qui potrete seguire con noi, minuto per minuto, l’andamento del Festival. Non soltanto la sera, all’inizio della puntata televisiva, ma per l’intero arco della giornata: uno sguardo a 360 gradi su tutto ciò che accade in queste ore a Sanremo e dintorni.
È disponibile inoltre lo speciale dedicato di Sky TG24, con aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sull’evento.
Festival di Sanremo, lo speciale: cantanti, canzoni, ospiti e scalette | Sky TG24Vai al contenuto
Sanremo svela i segreti dietro le quinte
Quali figure professionali rendono possibile uno degli eventi musicali più celebri d’Italia? L’account ufficiale del Festival di Sanremo ha condiviso poco fa su Instagram il primo episodio del podcast “Made in Sanremo”, registrato dal #BalconcinoGenerali con Emma Galeotti. Il video offre agli spettatori uno sguardo esclusivo sui professionisti e sulle attività che contribuiscono ogni anno a far funzionare la kermesse, dalla logistica alla produzione, passando per la regia e l’allestimento scenico.
Con questo nuovo format, il Festival porta i fan “dietro le quinte”, mostrando quanto lavoro e quante competenze siano necessarie per realizzare lo spettacolo sul palco dell’Ariston.
La classifica dei cantanti di quest'anno che hanno partecipato più volte al Festival
Se volete conoscere invece i veterani del Festival di Sanremo, ecco una classifica degli artisti in gara per questa edizione, ordinata secondo il numero totale di partecipazioni, compresa quella attuale. La graduatoria mette in evidenza chi ha calcato più volte il palco dell’Ariston, partendo da chi ha partecipato meno fino a chi ha accumulato più esperienze. In fondo alla gallery troverete i nomi che occupano le prime posizioni…
I cantanti di Sanremo 2026, chi ha partecipato più volte al FestivalVai al contenuto
I cantanti che partecipano al Festival per la prima volta
I dieci artisti che si esibiranno per la prima volta sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo sono: Le Bambole di Pezza, Chiello, Eddie Brock, Luchè, Maria Antonietta, Colombre, Nayt, Samurai Jay, Sayf, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.
Sanremo 2026, i cantanti che partecipano per la prima voltaVai al contenuto
Tredici Pietro, in gara con la canzone Uomo che cade
L’artista Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, è tra i protagonisti in gara con il brano Uomo che cade, un pezzo che riflette sulla fragilità e sulle fasi di caduta e rinascita della vita.
Tredici Pietro, classe 1997 e figlio del celebre cantante Gianni Morandi, sta affrontando per la prima volta il Festival di Sanremo in veste di concorrente ufficiale nella categoria Big, portando la sua cifra stilistica urbana al centro di una delle manifestazioni musicali più seguite d’Italia. Di seguito trovate la sua carriera, raccontata in tante foto.
Tredici Pietro, il figlio di Morandi per la 1° volta in gara a SanremoVai al contenuto
Tredici Pietro, su Instagram le prime foto dall’hotel a Sanremo
Tredici Pietro, il rapper e cantautore bolognese in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, ha condiviso nelle ultime ore sul proprio profilo Instagram un carousel di immagini che lo ritrae arrivato in città, nell’hotel che lo ospita durante la kermesse ligure. Il post, che include una serie di scatti “dietro le quinte” del suo soggiorno, è stato accolto con entusiasmo dai fan e ha rapidamente raccolto migliaia di like e commenti.
1,9 milioni hanno una canzone del Festival per la suoneria del telefono
Sanremo non conquista solo il palco, ma anche le tasche degli italiani. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG Different, circa 1,9 milioni di persone hanno scelto di impostare una canzone del Festival come suoneria del cellulare.
In vetta alla classifica c’è Olly con il brano Balorda nostalgia, adottato da quasi 180.000 utenti. Seguono Giorgia con La cura per me (oltre 152.000 preferenze) e Arisa con La notte, ancora amatissima a distanza di anni. Completano la top ten Coma_Cose con Cuoricini, Irama con Lentamente, Diodato con Fai rumore e Mahmood con Soldi. Gli ultimi tre posti sono occupati da The Kolors con Tu con chi fai l’amore, Annalisa con Sinceramente e nuovamente Mahmood con Tuta Gold.
Appena fuori dalla top ten, ma degna di nota, resta Loretta Goggi con il classico Maledetta primavera del 1981, dimostrando come certe hit continuino a vivere nelle tasche degli italiani, tra suonerie e ricordi senza tempo.
Sanremo, 1,9 milioni hanno una canzone per la suoneria del cellulareVai al contenuto
Sanremo sui social
L’account ufficiale del Festival di Sanremo ha aperto le danze di #Sanremo2026 con un post che celebra l’inizio della kermesse. Nella foto pubblicata si legge un accenno del famoso ritornello “Pa-ra-rà, Parappa-papparà, parappa-papparà, parappa papparà pappa-ra. Pa-ra-rà”, mentre la didascalia recita: “Come da tradizione… Buon festival ”. E non poteva mancare l'emoji del bouquet di fiori, dato che siamo nella Città dei Fiori, appunto... Con questo messaggio simbolico, il Festival invita il pubblico a vivere un’edizione ricca di musica, emozioni e spettacolo, confermando il suo legame tra tradizione e momenti iconici.
A che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari
Qui trovate gli orari delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, con tutte le indicazioni per seguire in diretta le esibizioni dei Big, le performance delle Nuove Proposte e gli interventi degli ospiti. Ricordiamo che La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio, sotto la direzione artistica di Carlo Conti. Laura Pausini sarà co-conduttrice in tutte e cinque le serate, affiancando Conti nella conduzione dell’evento.
Ecco gli orari di inizio e fine delle cinque serate.
Festival di Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisceVai al contenuto
Carlo Conti affiancato da Laura Pausini
Dopo il ritorno alla guida del Festival nel 2025, Carlo Conti torna al timone anche per questa 76ª edizione, affiancato da Laura Pausini, co-conduttrice di tutte le serate. Cinque appuntamenti che uniranno musica, spettacolo e momenti di intrattenimento, con al centro i brani inediti dei trenta Big in gara.
Durante la conferenza stampa di ieri del Festival di Sanremo, Laura Pausini ha replicato alle critiche ricevute sui social network: “Su 4mila commenti, circa 400 sono negativi, ma spesso fanno più rumore”. La cantante ha sottolineato il legame con il pubblico italiano, testimoniato dai concerti sold out e dagli incontri dal vivo con i fan.“Mi sento amata nel mio Paese”, ha affermato Pausini.
Il suo ritorno sul palco dell’Ariston assume un significato particolare: un’edizione speciale, segnando l’ultimo Festival condotto da Carlo Conti e la prima senza la presenza storica di Pippo Baudo.
Laura Pausini a Sanremo . 'Mi sento amata, gli haters sono pochi”Vai al contenuto
Tutti i testi delle canzoni
Ecco tutti i testi dei brani dei Big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio, sotto la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti.
L’edizione 2026 vedrà trenta artisti esibirsi nella categoria Big, tra ritorni attesi e nuovi debutti sul palco dell’Ariston. I testi delle canzoni sono stati anticipati da TV Sorrisi e Canzoni lo scorso 16 febbraio, nell’evento “La notte dei Testi”, che ha visto la partecipazione di creator e influencer, e pubblicati integralmente nel numero in edicola dal 17 febbraio. Di seguito, la lista completa dei cantanti e dei testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026.
Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoniVai al contenuto
L'hashtag che farà da padrone questa settimana
L’account ufficiale su X del Festival di Sanremo apre le danze invitando il pubblico a accompagnare tweet (e post pubblicati su qualsiasi piattaforma social) con l’hashtag ufficiale dell’edizione 2026: #Sanremo2026.
Un invito alla partecipazione attiva, che punta a convogliare commenti, reazioni e contenuti in un’unica conversazione digitale, facilitando il monitoraggio in tempo reale di quanto accade durante le serate e nei momenti che le precedono. L’hashtag diventa così il filo conduttore del racconto social della manifestazione, tra opinioni degli spettatori, contributi degli artisti e aggiornamenti ufficiali.
Le anticipazioni sulla prima serata del Festival
La conferenza stampa di ieri ha offerto alcune anticipazioni sui contenuti e sull’impostazione dell’edizione 2026. Carlo Conti, alla sua prima uscita ufficiale da direttore artistico di questo Festival, ha delineato linee guida e obiettivi della manifestazione, soffermandosi anche sull’organizzazione delle serate e sul lavoro svolto nella selezione dei brani.
Accanto a lui Laura Pausini, co-conduttrice di tutte le serate, mentre in collegamento telefonico è intervenuto Fiorello con un saluto ironico. Sono stati inoltre forniti dettagli sul programma delle cinque serate, a partire dal debutto con l’ascolto dei trenta brani in gara fino alla finale di sabato, quando verrà proclamato il vincitore della 76ª edizione.
Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sulla prima serataVai al contenuto
Pagelle Sanremo 2026, i nostri preascolti delle canzoni
Nell’attesa che il pubblico scopra questa sera le canzoni sul palco, vi parliamo del preascolto: abbiamo ascoltato in anteprima i 30 brani in gara a Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha introdotto i preascolti ricordando che sono gli stessi artisti a proporre i propri pezzi, con l’auspicio — richiamando simbolicamente il tradizionale “bouquet” sanremese — di offrire un insieme variegato e capace di intercettare sensibilità diverse.
Dai primi ascolti emerge un quadro ampio per generi, scrittura e scelte sonore, con proposte che spaziano tra tradizione e contemporaneità. A seguire, le nostre prime valutazioni sui brani in gara.
Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascoltiVai al contenuto
Aggiornamenti continui da Sanremo
Qui con noi potrete seguire passo dopo passo quanto accade a Sanremo, con aggiornamenti continui dal Teatro Ariston e dalle aree nevralgiche della manifestazione. Daremo spazio alle interviste ai cantanti in gara, agli interventi degli ospiti, agli esiti delle conferenze stampa e alle dichiarazioni ufficiali dell’organizzazione. Non mancheranno i contributi social di Big e Nuove Proposte, le immagini degli arrivi e le notizie dal dietro le quinte, per offrire una copertura informativa completa e tempestiva dell’evento, minuto per minuto.