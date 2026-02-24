Ecco tutti i testi dei brani dei Big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio, sotto la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti.

L’edizione 2026 vedrà trenta artisti esibirsi nella categoria Big, tra ritorni attesi e nuovi debutti sul palco dell’Ariston. I testi delle canzoni sono stati anticipati da TV Sorrisi e Canzoni lo scorso 16 febbraio, nell’evento “La notte dei Testi”, che ha visto la partecipazione di creator e influencer, e pubblicati integralmente nel numero in edicola dal 17 febbraio. Di seguito, la lista completa dei cantanti e dei testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026.