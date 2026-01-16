Compie 80 anni Kabir Bedi, l'indimenticabile Sandokan: la sua carriera

Nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, nel Punjab pakistano, l'attore indiano è diventato un'icona della nostra tv (e non solo) con lo sceneggiato di Sollima. Da lì la consacrazione, fino all'esperienza in quel di Hollywood
Compie 80 anni Kabir Bedi, l'attore indiano diventato celebre in Italia e non solo con il ruolo di Sandokan nell'omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. Bedi, noto anche per la sua recitazione nei film di Bollywood e per un'esperienza significativa in quel di Hollywood negli anni Novanta, è ora tornato nella sua India per impegnarsi nel sociale.
Padre filosofo e madre attivista
Kabir Bedi è nato il 16 gennaio 1946 a Lahore - nel Punjab pakistano, ancora sotto la sovranità dell'impero britannico - da una famiglia indiana di origine sikh. Il padre Baba Bedi era un filosofo discendente dal primo guru dei sikh, mentre la madre Freda, nata in Inghilterra, era un'attivista che si fece monaca buddhista tibetana, raggiungendo nel 1972 il massimo grado dell’ordine, quello di Gelongma. Ha un fratello e una sorella.
La fama con Sandokan
Bedi ha frequentato il Sherwood College a Nainital, in India, e il St. Stephen's College di Delhi. Le prime esperienze come attore sono a inizio anni Settanta in alcuni film di Bollywood, nome con cui si indica la l'industria cinematografica indiana. Ma la fama è arrivata nel 1976, quando il regista Sergio Sollima lo sceglie per interpretare il pirata Sandokan, nato dalla penna dello scrittore Emilio Salgari, nello sceneggiato omonimo.
La miniserie televisiva si è rivelata un enorme successo in Italia e all'estero, rendendo Bedi un'icona televisiva e un simbolo romantico per intere generazioni.
Vedi anche
Sandokan, arriva il reboot della serie tv con Ed Westwick e Can Yaman
L'esperienza a hollywood
Bedi si è poi fatto conoscere al pubblico americano con il film Octopussy - Operazione piovra (1983) della saga di James Bond. Qui Bedi ha interpretato il perfido Gobinda, il principale e più fedele "scagnozzo" di Kamal Khan, nemico di Bond. L'attore indiano - tra gli altri ruoli - ha fatto anche parte del cast di General Hospital (1983) nei panni di Lord Rama e di Beautiful (nella stagione 1994-95, e successivamente nel 2005) nella veste del fascinoso principe Omar. Vanta poi apparizioni in Magnum, P.I. (1988), ne La Signora in Giallo (1988), in Supercar (1985), in Riptide (1984) e in Highlander (1995). È inoltre membro dell'Oscars Academy (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) dal 1982.
Il legame con l'Italia
Il legame tra Bedi e l'Italia è sempre rimasto forte. Nel 2004 ha recitato nel film A/R Andata + Ritorno e nel 2007 è stato uno dei personaggi della quinta stagione della serie televisiva Un medico in famiglia. Nel 2010 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. Ha infine partecipato a due reality di casa nostra: L'Isola dei famosi (arrivando secondo) e il Grande Fratello Vip.
Il ritorno in India e l'impegno sociale
Bedi ha interpretato più di ottanta film e partecipato a oltre trenta serie tv. È stato anche attore in importanti spettacoli teatrali nella natìa India, dove ha presentato premi cinematografici nazionali e numerosi eventi televisivi. E proprio in India, dopo 25 anni all'estero, Bedi ha deciso di ritornare: qui vive con sua moglie Parveen Dusanj, produttrice cinematografica, a Juhu, quartiere di Mumbai. Dal 2019 è ambasciatore dell'organizzazione Care and Share, che sostiene i bambini poveri in India.
Approfondimento
Sandokan, confronto del cast delle serie di Can Yaman e di Kabir Bedi
Kabir Bedi, ieri e oggi: cosa fa oggi l'attore di Sandokan
Attore indiano naturalizzato italiano, Kabir Bedi è celebre soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell'omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. Negli ultimi trent’anni ha preso parte a circa 60 film di Bollywood. È stato inoltre il perfido Gobinda nel film “Octopussy - Operazione piovra”, e ha recitato nei panni di Lord Rama in “General Hospital” e nei panni del Principe Omar di “Beautiful”