Compie 80 anni Kabir Bedi, l'indimenticabile Sandokan: la sua carriera

Nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, nel Punjab pakistano, l'attore indiano è diventato un'icona della nostra tv (e non solo) con lo sceneggiato di Sollima. Da lì la consacrazione, fino all'esperienza in quel di Hollywood

Compie 80 anni Kabir Bedi , l'attore indiano diventato celebre in Italia e non solo con il ruolo di Sandokan nell'omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. Bedi, noto anche per la sua recitazione nei film di Bollywood e per un'esperienza significativa in quel di Hollywood negli anni Novanta, è ora tornato nella sua India per impegnarsi nel sociale.

Padre filosofo e madre attivista

Kabir Bedi è nato il 16 gennaio 1946 a Lahore - nel Punjab pakistano, ancora sotto la sovranità dell'impero britannico - da una famiglia indiana di origine sikh. Il padre Baba Bedi era un filosofo discendente dal primo guru dei sikh, mentre la madre Freda, nata in Inghilterra, era un'attivista che si fece monaca buddhista tibetana, raggiungendo nel 1972 il massimo grado dell’ordine, quello di Gelongma. Ha un fratello e una sorella.

La fama con Sandokan

Bedi ha frequentato il Sherwood College a Nainital, in India, e il St. Stephen's College di Delhi. Le prime esperienze come attore sono a inizio anni Settanta in alcuni film di Bollywood, nome con cui si indica la l'industria cinematografica indiana. Ma la fama è arrivata nel 1976, quando il regista Sergio Sollima lo sceglie per interpretare il pirata Sandokan, nato dalla penna dello scrittore Emilio Salgari, nello sceneggiato omonimo.

La miniserie televisiva si è rivelata un enorme successo in Italia e all'estero, rendendo Bedi un'icona televisiva e un simbolo romantico per intere generazioni.