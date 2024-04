Sandokan, arriva il reboot della serie tv con Ed Westwick e Can Yaman

Alla vigilia dell'apertura del set, Lux Vide ha condiviso i dettagli di Sandokan , la serie tv reboot dell' iconico show televisivo che appassionò milioni di spettatori nella seconda metà degli anni Settanta . L'emozione è tanta, specie in ragione dell'impegno produttivo del nuovo progetto che sarà girato in Italia e vedrà coinvolti tantissimi volti amati della tv. Dopo Can Yaman annunciato già da diverso tempo come nuovo Sandokan , arriva la comunicazione ufficiale con l'intero cast. Tra le star confermate c'è anche Ed Westwick , l'attore inglese che ha contribuito al successo globale di Gossip Girl.

La sfida tra Can Yaman e Ed Westwick che nella nuova serie televisiva saranno, rispettivamente, il pirata Sandokan e il governatore britannico Lord Brooke , popola già i sogni dei fan che attendono di scoprire tutti i dettagli della serie che arriverà prossimamente su Rai 1 . Lux Vide , società del gruppo Freemantle, ha dato risalto social all'inizio delle riprese pubblicando tutte le notizie sulla serie in un post congiunto con quello del profilo di Westwick che è seguito da undici milioni di follower. Il set di Sandokan aprirà ufficialmente il 22 aprile . Davanti alle telecamere sono attesi Yaman e Westwick, affiancati da Alessandro Preziosi interpreterà Yanez de Gomera , il braccio destro di Sandokan. Nel ruolo di Lady Marianna , la Perla di Labuan, la britannica Alanah Bloorche che esordirà sullo schermo proprio con questa produzione. Il cast è completato dagli attori John Hannah, Madeleine Price, Mark Grosy e Gilberto Gliozzi (già visto ne L'ispettore Coliandro) e Samuele Segreto che, da Amici è arrivato su questo set dopo Stranizza d'amuri di Giuseppe Fiorello.

In Calabria la colonia di Labuan

Sandokan sarà girato in Italia tra il Lazio, la Toscana e la Calabria, con l'aggiunta di riprese nelle acque tropicali dell'isola di Reunion.

Al centro il nuovo Teatro 7 nel polo produttivo di Formello. A Lamezia Terme, col sostegno della Regione Calabria e della Film Commission Calabria, si gireranno le scene nella colonia inglese di Labuan.

Il reboot, nato da un'idea di Luca Bernabei, vuole restituire il fascino delle avventure salgariane al pubblico internazionale contemporaneo. Il progetto per la tv porta la firma di Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. La regia, invece, è stata affidata a Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo (che ha diretto nel 2022 il musical The Land of Dreams).

Pronto da molto tempo a questo ruolo davvero importante per la sua carriera Can Yaman che, sul suo profilo Instagram, ha aggiornato i follower sui suoi allenamenti.

L'attore turco ha parlato di workout ma anche di training mentale, necessario per abbracciare la psicologia del personaggio. Yaman ha pubblicato proprio in questi giorni dei ringraziamenti al team di istruttori di equitazione che lo hanno seguito e preparato per le sue scene a cavallo.