Can Yaman, i video in cui si allena per diventare Sandokan

Quasi nove milioni di follower su Instagram sono i testimoni della dura fatica che sta facendo Can Yaman per vestire i panni della celebre “Tigre della Malesia”. L'attesa per l'inizio delle riprese del remake di “Sandokan”, in programma per il prossimo febbraio, è molto alta ma non è solo il pubblico del piccolo schermo ad essere in trepidazione: l'attore, impegnato nei suoi allenamenti, sembra essere i primo a scalpitare per l'apertura del set.



Su Instagram i video dei workout approfondimento Can Yaman protagonista in Sandokan e Viola come il mare. FOTO Si prepara a dovere Can Yaman per arrivare al meglio della forma fisica davanti alla macchina da presa. A tale scopo l'attore turco ha allestito una palestra domestica nella sua abitazione romana per sfruttare ogni istante libero ed arrivare pronto al momento in cui indosserà i panni del più famoso fuorilegge-gentiluomo nato dalla penna di Emilio Salgari.

I workout cui si sottopone l'attore sembrano molto duri ma, allo stesso tempo, ben tollerati dal fisico già molto in forma del chiacchierato attore.

Nel post l’attore specifica il tipo di esercizio in esecuzione con didascalie che suonano come degli elenchi molto dettagliati: Hip Thrust, Romanian Deadlift, Bulgarian Split Squat, Turkish Get-Up, Russian Twist, One Arm Push-Up, One Arm Chin-Up.



