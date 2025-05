FUNNY little FEARS, Damiano David racconta il suo primo album solista

L’artista, già frontman dei Måneskin, ha incontrato i giornalisti ai Forum Studios di Roma, per presentare il suo primo album da solista (in italiano “Divertenti piccole paure"). Quattordici brani, in uscita il 16 maggio. A settembre parte il suo World Tour 2025

“Ho voluto fare questo album per mostrarmi in una maniera diversa e anche per parlare di cose che fino ad ora non avevo affrontato: la paura, paura del giudizio, paura di espormi con delle cose che riguardassero maggiormente la mia persona". Così Damiano David durante la conferenza stampa, parla di un vero e proprio momento di crisi nato, afferma, "dalla fine di una relazione che non è quella che tutti sanno, è una cosa segreta, che però ha proprio rotto un meccanismo dentro di me, ha rotto completamente la fiducia che io avevo in me stesso e la fiducia che io avevo nel leggere quello che mi succedeva intorno e mi sono sentito proprio perso, depotenziato e non sapevo chi ero. È come se questa persona mi avesse portato via la mia identità".

Damiano definisce l’album come il suo diario emotivo di questo anno, ai nostri microfoni spiega: “Sicuramente è stato un anno bellissimo, ho avuto l’opportunità di fare questo disco, ho conosciuto la mia compagna, sono successe tante cose belle però… Tutto parte da volermi un po' conoscere meglio e capire quali fossero realmente le cose che mi rendevano insoddisfatto nonostante tutto andasse bene. Ho sempre usato lo scrivere testi per riconoscere l’emozione principale, poi in testa ci sono tante voci, tanti input e tante distrazioni, quando poi le riporto su carta, mi aiuta tantissimo a focalizzare. In questo album non ho ricercato un filo conduttore perché, venendo tutti i testi da mie esperienze di vita, non pensavo ci fosse bisogno di connetterle, la fonte è la stessa. Il filo conduttore sono io, me medesimo". Approfondimento Damiano David, Voices è il nuovo singolo prima di Funny Little Fears

Nel tuo futuro ci sono la carriera da solista e i Måneskin? Ma anche altre cose, non vorrei limitarmi nemmeno a queste due cose, il grande privilegio che abbiamo avuto con la band è stato di macinare traguardi molto rapidamente quindi penso che adesso arrivi la parte veramente divertente. La parte di ambizione, di fame… è un po' più soddisfatta, adesso è tutto più guidato dall’istinto e dal divertimento, la curiosità di fare cose nuove. Per me e per gli altri ci saranno infinite opportunità spero. E sì ci saranno altre cose con i Måneskin!

Questa mattina Papa Leone ha salutato un tifoso con “Forza Roma”. Ovviamente non è la cosa più importante che il Papa sia romanista, per adesso che lo conosciamo ancora poco, me lo fa piacere un po' di più… ma il suo operato sarà molto più importante dei suoi “Forza Roma”.

A settembre il World Tour 2025, c’è un po' di ansia? Onestamente gli ultimi 5 anni della mia vita sono stati in tour, per me non è nulla di diverso da quello che ho fatto negli ultimi anni. Ovviamente non ci sono i ragazzi, quindi sarà meno divertente in molti casi, però è la mia musica, è un progetto nuovo del quale sono entusiasta, sono mosso anche da quel divertimento bambino e non vedo l’ora di trovarmi davanti alla gente a suonare. Ho un buonissimo rapporto con i musicisti che verranno con me. Approfondimento Damiano David nel futuro farà musica con la fidanzata Dove Cameron

Cosa non ti piace del successo? Il successo mi ha aperto tante porte, ho avuto l’occasione di fare esperienze che non tutti hanno l’opportunità di fare, però ho perso un po' di spensieratezza, ho perso un po' quella sensazione di essere inosservato, mi sento sempre gli occhi addosso e sto lavorando per riprendermi un po' la mia vita personale e viverla con meno pressione. Bella Los Angeles ma Roma non l’abbandoni, giusto? Beh vorrei dire... No!

Ci Vediamo all’Eurovision Song Contest? No! ahahah