Damiano David nel futuro farà musica con la fidanzata Dove Cameron

In coppia da oltre un anno e praticamente inseparabili, agli eventi e sui red carpet, i due artisti potrebbero entrare in futuro insieme in sala di registrazione. "Una collaborazione non è affatto da escludere", ha detto il cantante in una recente intervista radiofonica

Un duetto con Dove Cameron ma non subito

Il 2025 sarà una stagione importante per Damiano David, frontman dei Måneskin, avviato a una carriera solista i cui frutti sono già on air e in streaming tra radio e piattaforme digitali.

Il ventiseienne romano, che ha appena annunciato titolo e data di uscita del suo primo lavoro in studio da solista, Funny Little Fears, in uscita il 16 maggio, sarà impegnato con la promozione della sua nuova musica e con un tour mondiale, che toccherà l'Italia con due tappe a Roma e a Milano, appuntamenti che lo terranno occupatissimo ma che non gli impediscono di fare altri progetti.

Nel futuro, dice a Capital Radio, potrebbe farsi largo una collaborazione speciale, con Dove Cameron, la donna che ha conquistato il suo cuore.

Cameron, con cui fa coppia ufficialmente da febbraio 2024, del resto, è una star internazionale con una carriera di cantante molto bene avviata, sarebbe perfetta per un duetto.

"Andiamo in studio di registrazione insieme", ha rivelato il cantante, che ha continuato: "Per il momento registrare una canzone insieme ci sembrerebbe di cattivo gusto. Non mi sentirei a mio agio".

Damiano non intende "monetizzare" - parole sue - la sua love story, ben consapevole che, a ogni uscita con la fidanzata, dal red carpet del Met Gala alle sfilate di Parigi (di recente sono stati ospiti di quella di Tom Ford), online compaiono centinaia di pagine e post con le loro foto.

Una canzone insieme arriverà, ha detto: "Perché no? Siamo entrambi cantanti".