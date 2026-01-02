Capri Awards, il miglior film è Frankenstein. Tutti i premi

Il presidente del Board degli Artisti di Capri Hollywood 2025, Vincent Riotta, ha annunciato i vincitori. Al film di Del Toro cinque riconoscimenti, tre per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson

Il Board degli Artisti di Capri Hollywood 2025, presieduto dall'attore anglo-italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30esima edizione del festival che celebra il grande cinema internazionale, i suoi autori e le interpretazioni che hanno segnato la stagione, insieme alle eccellenze del miglior cinema italiano.

Tutti i premi A vincere il Capri Award - Film dell'Anno è Frankenstein di Guillermo del Toro. "Un film potente e immaginifico, che dimostra come il cinema possa essere allo stesso tempo popolare e profondamente autoriale", ha dichiarato Riotta. Il film di Del Toro distribuito da Netflix ha vinto anche il Capri Visionary 2025 e i premi per costumi, scenografia, trucco e parrucco.

Regista dell'anno è Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l'altra, film premiato anche per l'interpretazione da protagonista di Leonardo DiCaprio e per quella da non protagonista di Teyana Taylor. Completano il quadro dei premi agli attori quello per la migliore attrice protagonista a Emma Stone (Bugonia) e quello per il migliore attore non protagonista ad Adam Sandler con Jay Kelly, film di Noah Baumbach che riceve anche il riconocimento per il miglior cast. Miglior Film Internazionale dell'Anno è Un semplice incidente di Jafar Panahi, candidato all'Oscar dalla Francia, che si aggiudica anche il premio per la miglior sceneggiatura. La miglior sceneggiatura non originale è quella di Train Dreams, scritta da Clint Bentley e Greg Kwedar, premiato anche per la miglior fotografia. KPop Demon Hunters riceve il Capri Award - Film d'animazione e il premio per la miglior canzone originale con Golden. Documentario dell'anno è The Perfect Neighbor. A A House of Dynamite di Kathryn Bigelow sono stati assegnati i premi per montaggio e suono.