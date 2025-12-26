Alessandro Preziosi è l’attore dell’anno a Capri Hollywood

L'attore napoletano chiude il 2025 con un doppio riconoscimento: attore dell’anno al festival Capri Hollywood e premio Nuovo Imaie dedicato ad Antonello Fassari. Un tributo alla sua versatilità, confermata dal ruolo di Yanez nella serie “Sandokan”, considerata la produzione televisiva dell’anno. La cerimonia ufficiale è prevista il 29 dicembre, durante la trentesima edizione del festival che celebra il cinema internazionale

Capri si prepara a celebrare il cinema internazionale con il suo festival più iconico, Capri Hollywood, giunto alla trentesima edizione. Tra i protagonisti di quest’anno spicca Alessandro Preziosi, che riceverà il titolo di “Attore dell’anno”, un riconoscimento che suggella dodici mesi di successi e conferma la sua centralità nel panorama dello spettacolo italiano.

Un premio che racconta una stagione di successi Il 2025 si appresta ad essere un anno fondamentale per Preziosi. Dopo aver calcato i palcoscenici teatrali con produzioni di grande spessore, l'attore ha conquistato il pubblico televisivo grazie a "Sandokan", la serie firmata Lux Vide e Rai Fiction che ha riportato sul piccolo schermo il fascino dell'avventura. La produzione, girata tra Italia e location esotiche, è stata definita "TV Series dell'anno" da pubblico e critica. Preziosi ha interpretato Yanez, personaggio iconico che gli ha permesso di muoversi con naturalezza tra tradizione e modernità, confermando la sua capacità di reinventarsi senza perdere profondità.

Un artista impegnato oltre il set Preziosi non è solo attore, ma anche regista, produttore e filantropo. Da anni sostiene iniziative culturali e sociali, promuove la tutela dei diritti degli artisti e investe nella formazione. Il suo impegno civile lo ha portato a collaborare con associazioni e progetti dedicati alla diffusione della cultura e alla protezione delle categorie più fragili. Un percorso che lo rende una figura di riferimento non solo sul set, ma anche nella società, in un momento storico in cui il ruolo dell'artista si intreccia sempre più con quello di cittadino attivo.