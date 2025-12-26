Alessandro Preziosi è l’attore dell’anno a Capri Hollywood

L'attore napoletano chiude il 2025 con un doppio riconoscimento: attore dell’anno al festival Capri Hollywood e premio Nuovo Imaie dedicato ad Antonello Fassari. Un tributo alla sua versatilità, confermata dal ruolo di Yanez nella serie “Sandokan”, considerata la produzione televisiva dell’anno. La cerimonia ufficiale è prevista il 29 dicembre, durante la trentesima edizione del festival che celebra il cinema internazionale
Capri si prepara a celebrare il cinema internazionale con il suo festival più iconico, Capri Hollywood, giunto alla trentesima edizione. Tra i protagonisti di quest’anno spicca Alessandro Preziosi, che riceverà il titolo di “Attore dell’anno”, un riconoscimento che suggella dodici mesi di successi e conferma la sua centralità nel panorama dello spettacolo italiano.
Un premio che racconta una stagione di successi
Il 2025 si appresta ad essere un anno fondamentale per Preziosi. Dopo aver calcato i palcoscenici teatrali con produzioni di grande spessore, l’attore ha conquistato il pubblico televisivo grazie a “Sandokan”, la serie firmata Lux Vide e Rai Fiction che ha riportato sul piccolo schermo il fascino dell’avventura. La produzione, girata tra Italia e location esotiche, è stata definita “TV Series dell’anno” da pubblico e critica. Preziosi ha interpretato Yanez, personaggio iconico che gli ha permesso di muoversi con naturalezza tra tradizione e modernità, confermando la sua capacità di reinventarsi senza perdere profondità.
Approfondimento
Bla Bla Baby, il cast del film con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli
Un artista impegnato oltre il set
Preziosi non è solo attore, ma anche regista, produttore e filantropo. Da anni sostiene iniziative culturali e sociali, promuove la tutela dei diritti degli artisti e investe nella formazione. Il suo impegno civile lo ha portato a collaborare con associazioni e progetti dedicati alla diffusione della cultura e alla protezione delle categorie più fragili. Un percorso che lo rende una figura di riferimento non solo sul set, ma anche nella società, in un momento storico in cui il ruolo dell’artista si intreccia sempre più con quello di cittadino attivo.
Approfondimento
Sandokan, confronto del cast delle serie di Can Yaman e di Kabir Bedi
Il festival e il valore simbolico dell’apertura
Capri Hollywood The International Film Festival, promosso dall’Istituto Capri nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, si apre ufficialmente il 27 dicembre ad Anacapri con un concerto della Banda della Gendarmeria Vaticana dedicato a Ennio Morricone. La manifestazione, che proseguirà fino al 2 gennaio, ospiterà proiezioni, incontri e celebrazioni che raccontano trent’anni di cinema globale. Tra gli ospiti internazionali sono attesi registi, attori e produttori che hanno segnato la storia recente del cinema, confermando il ruolo di Capri come crocevia culturale tra Europa e Hollywood.
©IPA/Fotogramma
I migliori film e fiction di Alessandro Preziosi. FOTO
Alessandro Preziosi è tra i protagonisti di Blackout - Vite sospese, mistery drama ambientato in alta quota. L'attore in carriera ha lavorato molto in teatro, al cinema e in tv, spaziando da ruoli drammatici ad altri più leggeri. Il successo arriva grazie alla soap opera Vivere, che lo fa conoscere al grande pubblico. Da quel momento inizierà a distinguersi come uno degli attori italiani più apprezzati, tanto al cinema quanto in tv. Vediamo alcune delle sue migliori interpretazioni in questa gallery