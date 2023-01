I migliori film e fiction di Alessandro Preziosi. FOTO

Alessandro Preziosi è tra i protagonisti di Blackout - Vite sospese, mistery drama ambientato in alta quota. L'attore in carriera ha lavorato molto in teatro, al cinema e in tv, spaziando da ruoli drammatici ad altri più leggeri. Il successo arriva grazie alla soap opera Vivere, che lo fa conoscere al grande pubblico. Da quel momento inizierà a distinguersi come uno degli attori italiani più apprezzati, tanto al cinema quanto in tv. Vediamo alcune delle sue migliori interpretazioni in questa gallery