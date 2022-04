Maschi contro femmine è un film diretto da Fausto Brizzi del 2010, che ha ricevuto due candidature ai Nastri d'argento come miglior commedia e per la migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi. Brizzi ha scelto un cast di attori celebri per raccontare storie diverse di amore, amicizia, passione e tradimento. Vediamo in questa gallery gli interpreti principali del film