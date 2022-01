I 15 film più attesi al cinema del 2022. FOTO

1/15 Warner

Parlare di resurrezione non è poi così azzardato, visto che il precedente capitolo della saga risale al 2003. Eppure le sorelle Wachowski hanno deciso di tornare sull'universo da loro creato e così il 1° gennaio del 2022 esce nelle sale Matrix Resurrections, in cui compaiono Keanu Reeves e altri veterani della serie. Non male, come modo per cominciare l'anno nuovo...

GUARDA IL VIDEO: Matrix Resurrections, il trailer del film