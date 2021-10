Il colosso dello streaming ha istituito una borsa di studio presso la Howard University, dove in passato ha studiato anche l'attore scomparso nel 2020 Condividi:

Netflix ha istituito una borsa di studio di 5,4 milioni di dollari presso la Howard University per onorare l'attore Chadwick Boseman, che nel 2000 si è laureato proprio ad Howard. La borsa di studio “Chadwick A. Boseman Memorial” assegnerà una copertura economica di quattro anni per gli studenti in arrivo al College of Fine Arts.

Netflix, la borsa di studio in onore di Chadwick Boseman approfondimento Golden Globes 2021, il premio postumo a Chadwick Boseman Le prime borse di studio sono state consegnate a Sarah Long, una matricola che studia teatro musicale; Shawn Smith, al secondo anno di recitazione; Janee Ferguson, una studentessa in amministrazione delle arti teatrali; e Deirdre Dunkin, un'anziana che studia danza. "Con immenso piacere e profonda gratitudine annunciamo la creazione di una borsa di studio in onore dell'alunno Chadwick Boseman, la cui vita e i cui contributi alle arti continuano ad ispirare. Questa borsa di studio incarna l'amore di Chadwick per Howard, la sua passione per la narrazione e la sua volontà di supportare le future generazioni di studenti Howard. Sono grato per il continuo supporto e la collaborazione della moglie di Chadwick, la signora Simone Ledward-Boseman e a Netflix per questo regalo importante" ha dichiarato Wayne A.I. Frederick, presidente della Howard University. La borsa di studio “si concentrerà su studenti che esemplificano abilità eccezionali nelle arti, che ricordano Boseman e che dimostrano necessità finanziarie”.



