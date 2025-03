Gli Evanescence anticipano sui social il nuovo singolo Afterlife

Dopo aver creato un notevole clamore sui social con un teaser enigmatico, il gruppo musicale gothic metal statunitense ha finalmente svelato il titolo del primo brano inedito in quattro anni. La band ha anticipato in rete la canzone che arriverà in streaming questa settimana, un pezzo che farà parte della colonna sonora della serie anime Devil May Cry, una delle produzioni più attese in arrivo su Netflix



Gli Evanescence hanno anticipato sui social il nuovo singolo Afterlife, condividendo il pezzo in rete nelle scorse ore.



Potete guardare il post di Netflix, con Afterlife degli Evanescence come sottofondo musicale, e anche il video di Amy Lee (cantante della band) nei contenuti che trovate in fondo a questo articolo.

Il teaser misterioso e il primo assaggio del brano Pochi giorni prima dell'annuncio, Amy Lee aveva suscitato curiosità tra i fan con un breve video postato su Instagram. La cantante degli Evanescence aveva mostrato dei segni con le mani, un gesto che molti avevano subito interpretato come un conto alla rovescia per la data del 24 marzo. Il video (che trovate in fondo all'articolo), accompagnato da un'intensa sequenza di chitarra, aveva aumentato ulteriormente l'attesa per la notizia. Ora, il primo frammento di Afterlife è stato rilasciato, regalando ai fan un assaggio del nuovo sound della band. In questo spezzone, la voce emozionante di Amy Lee si intreccia con parole di grande intensità, in cui l'artista esprime la sensazione di non avere più lacrime da versare e di non temere la morte. Il tutto è accompagnato da un suono potente e distorto, perfettamente in linea con lo stile inconfondibile degli Evanescence.

Il brano segna un ritorno per la band, che non pubblicava materiale inedito dal 2020, anno di uscita dell'album The Bitter Truth.