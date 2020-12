Evanescence, live esclusivo per presentare l'album The Bitter Truth

Pantaloni mimetici e felpa nera, Amy Lee sgrana i suoi occhioni azzurri e accoglie i fan nel suo studio, una esposizione di tastiere e di emozioni che "nonostante le difficoltà della pandemia ci ha portato di nuovo a suonare insieme. Siamo carichi ed energici e con la mente aperta". Tornano Gli Evanescence a dieci anni di distanza dall'ultimo album. Il nuovo lavoro della bdn americana si intitola The Better Truth e lo hanno presnetato con un mini (solo per la durata, circa 45 minuti) al Falcon Studio di Nashville. Prima di aprire la musica Amy Lee racconta il progetto e risponde ad alcuni fan che, aspettando lo show, inviano domande via mail. I quesiti arrivano da tutto il mondo e si alternano con gli apprezzamenti per ls frontwoman californiana. E' la prima volta che propongono dal vivo i tre singoli estratti dall'album, l'attesa è alta, il countdwn è spasmodico.



La partenza è docle con Wasted on You. Lei emoziona non solo per la voce ma anche a vederla suonare la tastiera con una mano. Ogni elemento della band è nel suo studio e il bassista Tim McCord indossa comunque una mascherina nera. Seducente Jen Majura alla chitarra acustica, Will Hunt con i lunghi capelli biondi segna il ritmo con la batteria. Amy Lee è ispirata, si alza in piedi a accende la voce accompagnata da Troy McLawhorn alla chitarra. Ma stasera la scaletta non conta, quel che importa è l'energia e avere ritrovato la voce di Amy che ci è mancata da troppo tempo. La sua voce accompagnta da quella di Jen ci porta in una dmensione altra. La regia fa un lavoro straordinario, sembra di averli tutti nel salotto di casa. Arriva Use my Voce e il volto di Amy è ipnotico, il suo gesticolare calamita in questo viaggio nell'Evanescence's World.



E' già possibile pre-ordinare il disco, disponibile in versione digitale, CD, doppio vinile e nella speciale versione Limited Edition Deluxe contenente un CD, una rivista, un poster e una musicassetta con esclusivi contenuti audio del making of di “The Bitter Truth”( https://evanescence.lnk.to/TheBitterTruthPR ).

Quest’anno gli Evanescence hanno già pubblicato i tre brani Wasted On You, The Game Is Over, Use My Voice, a si aggiunge il nuovo singolo Yeah Right, disponibile ( https://smi.lnk.to/EvanescenceTheBitterTruth ). Dominato dalla presenza di chitarre e atmosfere epiche, The Bitter Truth è una raccolta di tracce che si ispirano alle realtà spesso amare di questo XXI secolo. In Yeah Right, brano caratterizzato da un travolgente sound industrial, Amy Lee racconta con cinismo l’esperienza della band maturata fino ad oggi nell’industria musicale.