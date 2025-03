Cannes 2025, Laurent Lafitte è il padrino del Festival

Formatosi al Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique di Parigi e alla Guildford School of Acting in Inghilterra, ex membro della Comédie-Française, Laurent Lafitte è stato in tournée sotto la direzione di Mathieu Kassovitz, Guillaume Canet, Claude Miller e Michel Gondry. Al fianco di Isabelle Huppert nel film "Elle" in competizione ufficiale a Cannes nel 2016, l'attore alterna regolarmente progetti cinematografici e teatrali. L'ultimo lavoro è stato nel Conte di Montecristo di Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, trasmesso con successo a dicembre da Canale 5. A fine anno sarà in scena ne "La Cage aux Folles", sul palco del Théâtre du Châtelet di Parigi. Laurent Lafitte è anche regista, dietro la macchina da presa nel 2020 con "L'origine del mondo", nella selezione ufficiale del Festival di Cannes. Per quanto riguarda la serie, ha interpretato Bernard Tapie nella produzione Netflix dedicata al politico e uomo d'affari francese.

La 78esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 13 al 24 maggio 2025. La giuria sarà presieduta dall'attrice Juliette Binoche. La selezione ufficiale dovrà essere annunciata il 10 aprile nel corso di una conferenza stampa.