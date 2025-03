Geolier in concerto a Roma, il duetto a sorpresa con Giorgia. VIDEO

I due oltre a cantare “L’ultima canzone”, traccia in cui avevano collaborato in passato, hanno portato in scena il brano sanremese di Giorgia “La cura per me”, in una versione con barre inedite di Geolier, facendo emozionare tutto il palazzetto.

Lo straordinario tour 2025

È iniziato al Palazzo del Turismo di Jesolo il “GEOLIER LIVE 2025”, il tour, tutto SOLD OUT nei palasport, che vedrà Geolier sui palchi dei palasport delle principali città italiane, dopo anni di record continui, in cui ha conquistato traguardi straordinari sia a livello discografico che live.

Con la sua nuova stagione di concerti, il rapper continua a scrivere la sua storia e quella del rap italiano. Dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso giugno - un’impresa senza precedenti per qualsiasi artista, nazionale o internazionale - quest’anno, dopo il tour nei palasport, sarà il primo ad esibirsi per due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio, per poi continuare la tournée nei festival estivi della Penisola, per finire in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona.

Le prossime date, prodotte da Magellano Concerti:

30 MARZO 2025 - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT - SOLD OUT

28 GIUGNO 2025 - TRENTO - TRENTO LIVE FEST

25 LUGLIO 2025 - NAPOLI - IPPODROMO DI AGNANO

26 LUGLIO 2025 - NAPOLI - IPPODROMO DI AGNANO

31 LUGLIO 2025 - LECCE - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL - CAVE DEL DUCA

02 AGOSTO 2025 - CAMPOBASSO - CAMPOBASSO SUMMER FESTIVAL

04 AGOSTO 2025 - CATANIA - SOTTO IL VULCANO FEST - VILLA BELLINI - SOLD OUT

05 AGOSTO 2025 - CATANIA - SOTTO IL VULCANO FEST - VILLA BELLINI

27 SETTEMBRE 2025 - ARENA DI VERONA

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

Questi concerti saranno l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo l'ATTO II di DIO LO SA (https://geolierofficial.lnk.to/diolosa_attoll; Warner Music Italy), l'album che ha dominato la scena nel 2024.

Geolier ha, infatti, rilasciato lo scorso novembre il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato quadruplo platino da FIMI/GfK Italia, che ad una settimana dal debutto ha raggiunto la #1 della Classifica Fimi Top Album, restando stabile in Top 10 dal giorno della release. Il nuovo traguardo segue il successo delle prime 24 ore, che ha visto tutti gli otto brani del disco entrare in TOP 20 su Spotify Italia, conquistando il primo posto con “TU ED IO” feat. Rose Villain e il secondo con “MAI PER SEMPRE”. Il 4 dicembre Spotify ha dichiarato Geolier l’artista più ascoltato in Italia nel 2024, al primo posto anche nella classifica dei brani con “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato quadruplo platino, e degli album più ascoltati con “DIO LO SA”, che è anche tra i cinque dischi più ascoltati in Europa sulla piattaforma.