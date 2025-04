Paul Schrader accusato di molestie da un’ex assistente

Il regista e sceneggiatore è stato citato in giudizio dalla sua ex assistente, che lo accusa di molestie sessuali e licenziamento ritorsivo. La vicenda sarebbe avvenuta durante il Festival di Cannes 2023.

Paul Schrader, 78 anni, celebre per aver scritto Taxi Driver e diretto American Gigolo, è al centro di una causa legale presentata da una sua ex assistente personale, identificata come Jane Doe, 26 anni. La donna lo accusa di averla aggredita sessualmente, di averla licenziata dopo il suo rifiuto ad avances ripetute e di aver violato un accordo confidenziale precedentemente stipulato tra le parti. La causa è stata depositata presso un tribunale di New York e coinvolge anche la casa di produzione di Schrader.

L’episodio contestato al Festival di Cannes Secondo i documenti legali, l’episodio più grave si sarebbe verificato durante il Festival di Cannes 2023, dove Schrader stava promuovendo il suo ultimo film, Oh, Canada. La donna afferma che il regista l’avrebbe costretta nella stanza d’albergo, l’avrebbe afferrata per le braccia e baciata contro la sua volontà. Nei giorni successivi, Schrader avrebbe continuato a inviarle messaggi accorati e rabbiosi, sostenendo di "stare morendo" e di non riuscire a fare la valigia. Quando Doe è tornata ad aiutarlo, lui le avrebbe aperto la porta dell’hotel indossando un accappatoio aperto, mostrando i genitali. Approfondimento Cannes, "Oh, Canada" trama e cast del nuovo film con Richard Gere