Ozzy Osbourne, in uscita la biografia del leader dei Black Sabbath

Approfondimenti

Il cantante e compositore britannico era soprannominato il “padrino dell’heavy Metal”. Per la sua musica e il suo carisma sul palcoscenico, era considerato un innovatore e uno dei padri fondatori del genere. In carriera ha venduto oltre 50 milioni di dischi da solista in tutto il mondo, cifra che sale a circa 100 milioni in totale contando anche gli album col gruppo Black Sabbath