Brigitte Bardot, una vita tra amori travolgenti e cuori infranti. FOTO
La sua vita sentimentale ha riempito per decenni le cronache rosa. Dai primi legami con Roger Vadim fino all’ultimo matrimonio con Bernard d’Ormale, le sue storie hanno contribuito a costruire il mito di una delle icone più celebri del cinema
- Gli amori e i flirt di Brigitte Bardot, morta all’età di 91 anni, hanno riempito per decenni le cronache rosa. Attrice, diva e simbolo di libertà, Bardot ha vissuto relazioni intense, seguite con attenzione dai media di tutto il mondo.
- A soli 16 anni si innamora del regista Roger Vadim, che sposa nel 1952. Il matrimonio, però, dura pochi anni e si conclude con una separazione.
- Nel 1956 l’attrice intreccia una relazione con l’attore Jean-Louis Trintignant. Il rapporto viene però messo a dura prova dal servizio militare di lui e si conclude l’anno successivo.
- Nel 1957, dopo la fine del matrimonio con Vadim, Brigitte Bardot inizia una storia segreta con il cantante Gilbert Bécaud, ma la relazione diventa molto complicata e finirà presto.
- Negli anni successivi l’attrice ha un flirt con Raf Vallone e, nel 1958, una relazione con Sacha Distel, che contribuirà al lancio dell’artista nel mondo della musica grazie alla forte attenzione dei media.
- Nel 1959 si sposa con l'attore Jacques Charrier, con il quale ha il figlio Nicolas-Jacques Charrier. È un periodo segnato da una pressione mediatica costante che la porta a vivere momenti di grande difficoltà personale, fino a tentativi di suicidio tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta.
- Divorzia da Charrier nel 1962 e durante le riprese del film "La verità" stringe un legame con Sami Frey.
- Nel 1966 sposa il playboy tedesco Gunter Sachs dal quale divorzia nel 1969.
- In seguito ha una relazione con il cantante Serge Gainsbourg.
- Nell’estate del 1968 ha una storia con l'attore e playboy Gigi Rizzi.
- Dopo il divorzio con Sachs, Brigitte si sposa nel 1992 con Bernard d'Ormale, un politico del Fronte Nazionale.