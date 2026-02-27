Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVE
Venerdì 27 febbraio la quarta serata è dedicata ai duetti e alle cover, con i Big in gara impegnati in reinterpretazioni del repertorio italiano e internazionale assieme ad artisti ospiti. Le esibizioni, valutate dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, decreteranno il vincitore della serata delle cover. Alla conduzione, Conti e Pausini, e ci sarà Bianca Balti che condividerà il suo percorso di forza dopo le cure. Gabbani terrà un live in Piazza Colombo
in evidenza
Quarta serata del Festival al via
Venerdì 27 febbraio 2026 la quarta serata (LA SCALETTA DI STASERA) del Festival di Sanremo sarà interamente dedicata ai duetti e alle cover, con tutti e 30 i Big in gara impegnati in reinterpretazioni del repertorio italiano e internazionale insieme ad artisti ospiti. Le esibizioni saranno valutate dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, che decreteranno il vincitore della serata delle cover. Alla conduzione, Carlo Conti e Laura Pausini, e ci sarà Bianca Balti, che condividerà il suo percorso di forza dopo le cure. Francesco Gabbani, atteso per un live in Piazza Colombo.
I meme della terza serata incoronano Sal Da Vinci (che diventa "Sal Da Vincitore")
Aspettando di scoprire quali saranno i momenti ironici più esilaranti che arrivano dalla rete per la quarta serata di stasera, ecco quelli che più ci hanno fatto ridere a riguardo della serata di ieri, la terza serata del Festival di Sanremo. Sal Da Vinci si conferma il re indiscusso dei meme, oltre a confermarsi (per i "memizzatori") il vincitore, tanto da essere stato ribattezzato Sal Da Vincitore.
Sanremo 2026, i meme più divertenti della terza serata del Festival
Ubaldo Pantani in versione Lapo
Il comico e imitatore Ubaldo Pantani ha fatto il suo ingresso sul palco del Teatro Ariston trasformandosi in Lapo, con un look tricolore che non è passato inosservato. Pantani è stato uno dei co-conduttori della terza serata del Festival di Sanremo, affiancando la top model russa Irina Shayk e i veterani del festival, Laura Pausini e Carlo Conti. L’esibizione di Pantani ha portato un tocco di ironia e spettacolo, confermando come anche quest’anno il mix di musica, moda e comicità continui a essere uno degli elementi distintivi della kermesse.
La top five della terza serata
Dopo la terza serata del Festival di Sanremo, andata in scena ieri sera al Teatro Ariston, il pubblico e la critica hanno potuto scoprire quali artisti si sono distinti nella gara. Il contenuto, pubblicato nelle scorse ore sull'account ufficiale del Festival di Sanremo sul social network X, ha svelato la tanto attesa top five della serata, confermando i nomi degli interpreti che hanno conquistato maggiormente il favore degli spettatori e della giuria. Una classifica, ovviamente parziale, che promette scintille per le prossime fasi della competizione, anticipando già le sorprese della quarta serata del festival.
Le pagelle della terza serata
Dopo la terza serata del Festival di Sanremo, il nostro inviato Fabrizio Basso di Sky TG24 ha pubblicato le sue pagelle — ovvero i voti e i commenti critici alle esibizioni e alle performance sul palco dell’Ariston. Ecco tutte le pagelle della terza serata.
Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival
Classifica parziale Sanremo 2026, i primi 5 cantanti
La terza serata del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti insieme a Laura Pausini, alla supermodella russa Irina Shayk e al comico Ubaldo Pantani, ha segnato il punto centrale della 76ª edizione del Festival. In questa serata, sia il pubblico da casa tramite il televoto (50% del punteggio) sia la giuria delle radio (50%) hanno espresso le loro preferenze, determinando alla fine i cinque artisti più votati tra i 15 concorrenti, comunicati in ordine casuale come da tradizione. Ecco chi sono i cinque più votati (in ordine sparso): Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci.
Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata
Cosa è successo ieri sera
Aspettando la quarta serata del Festival di Sanremo, attesa per stasera (venerdì 27 febbraio), ripercorriamo i momenti top della terza serata: i co-conduttori sono stati Irina Shayk e Ubaldo Pantani. In gara gli altri 15 Big. Le prime cinque posizioni provvisorie, in ordine casuale, sono: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci.
Tra gli eventi speciali: Nicolò Filippucci ha vinto le Nuove Proposte, Mogol ha ricevuto il Premio alla Carriera, mentre Laura Pausini e il Piccolo Coro dell'Antoniano hanno cantato Heal the Worldcome appello per la pace. Paolo Sarullo è intervenuto come testimone contro il bullismo.
Tra i super ospiti, Eros Ramazzotti e Alicia Keys hanno duettato in L’Aurora.
Sanremo 2026, cos'è successo ieri sera alla terza serata del Festival
Come votare stasera
Le esibizioni della quarta serata sono votate da Televoto, Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio, che decretano il vincitore della serata. Il sistema di votazione combina così il giudizio del pubblico da casa con quello degli addetti ai lavori, bilanciando popolarità e valutazione critica. Al termine della somma delle preferenze espresse dalle tre componenti, viene stilata una classifica dedicata esclusivamente alle cover, al cui vertice si colloca l’artista più votato, proclamato vincitore della serata.
Televoto Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara
Quarta serata, la scaletta
Venerdì 27 febbraio 2026 la quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti e alle cover, tra i momenti più attesi della kermesse. I 30 Big in gara reinterpretano brani celebri italiani e internazionali insieme ad artisti ospiti, confrontandosi con la memoria musicale collettiva. Di seguito trovate la scaletta della quarta serata.