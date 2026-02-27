Venerdì 27 febbraio 2026 la quarta serata (LA SCALETTA DI STASERA) del Festival di Sanremo sarà interamente dedicata ai duetti e alle cover, con tutti e 30 i Big in gara impegnati in reinterpretazioni del repertorio italiano e internazionale insieme ad artisti ospiti. Le esibizioni saranno valutate dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, che decreteranno il vincitore della serata delle cover. Alla conduzione, Carlo Conti e Laura Pausini, e ci sarà Bianca Balti, che condividerà il suo percorso di forza dopo le cure. Francesco Gabbani, atteso per un live in Piazza Colombo.