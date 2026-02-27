Offerte Sky
Sanremo 2026, i meme più divertenti della terza serata del Festival. FOTO

Musica fotogallery
17 foto
Immagini da Facebook, Instagram e X

Sal Da Vinci e Alicia Keys grandi protagonisti dei contenuti ironici che nelle scorse ore hanno inondato la rete. Per i "memizzatori" Da Vinci vince (!) e infatti è già stato ribattezzato "Sal Da Vincitore". Dagli outfit di Laura Pausini ricondotti a personaggi iconici della cultura pop (o a tormentoni virali del tipo "Signora, i limoni!"), scopriamo il meglio del sarcasmo creativo targato social network

a cura di Camilla Sernagiotto

