3/17

“I gemelli diversi”: qui il meme è doppio, perché prende un momento in scena e lo replica come se fosse un gioco di specchi, cambiando ruoli e facce. Il risultato è una mini-sitcom: stesso setting, due versioni, e l’assurdo che cresce proprio perché “potrebbe” essere vero. Nella terza serata i social hanno campato di parallelismi e doppi sensi visivi. E quando trovi il doppione perfetto, hai già il post pronto: Carlo Conti e Alicia Keys si assomigliano, in effetti.



Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni