Il Festival di Sanremo 2026 accoglie sul palco dell’Ariston una delle top model più celebri al mondo. Irina Shayk sarà co-conduttrice della terza serata, in programma giovedì 26 febbraio, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. L’annuncio, anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni e confermato in ambienti televisivi, è arrivato anche via social con un video del direttore artistico. Un nome dal respiro internazionale per una serata che punta su spettacolo e glamour

Sanremo 2026, Irina Shayk sul palco dell’Ariston Il Festival di Sanremo continua a svelare i protagonisti della sua edizione 2026 e punta su un volto di caratura internazionale. Irina Shayk sarà infatti una delle co-conduttrici della terza serata della kermesse, in programma giovedì 26 febbraio, portando sul palco dell’Ariston il fascino di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent’anni. La notizia è stata anticipata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e successivamente confermata in ambienti televisivi all’Adnkronos. A rendere ufficiale l’annuncio è stato poi direttamente Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, attraverso un video pubblicato sui social.

L’annuncio social di Carlo Conti Nel breve filmato condiviso su Instagram, Conti ha svelato non solo il nome della top model ma anche la serata in cui salirà sul palco: “Tutti cantano Sanremo ma molti lo conducono. Nella serata di giovedì, insieme a me e insieme a Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo. Una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l’ora di incontrarla”. Parole che confermano l’intenzione di costruire una terza serata all’insegna del glamour e dell’apertura internazionale. Approfondimento Tiziano Ferro ospite al festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Conti

Un volto globale per il Festival Classe 1986, nata in Russia, Irina Shayk è una delle figure più riconoscibili del fashion system globale. Ha calcato le passerelle dei più importanti brand internazionali ed è stata protagonista di numerose copertine e campagne pubblicitarie. Negli anni, accanto alla carriera di modella, ha affiancato anche esperienze nel mondo del cinema, consolidando un profilo trasversale tra moda, spettacolo e cultura pop. La sua presenza a Sanremo si inserisce in una tradizione ormai consolidata del Festival, che da tempo invita sul palco dell’Ariston personalità internazionali capaci di ampliare il respiro mediatico dell’evento e di intercettare un pubblico sempre più ampio, anche oltre i confini nazionali. Approfondimento Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti

La terza serata tra musica e spettacolo La terza serata di Sanremo 2026, quella di giovedì 26 febbraio, vedrà dunque Irina Shayk affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione, in un equilibrio tra musica, intrattenimento e racconto dello spettacolo. Un tassello importante nella costruzione del cast del Festival, che continua a essere al centro dell’attenzione mediatica già nelle settimane che precedono l’inizio della manifestazione. Con l’annuncio della supermodella, Sanremo conferma la volontà di coniugare tradizione e apertura internazionale, affidandosi a volti capaci di parlare a pubblici diversi e di rafforzare l’immagine globale della rassegna più seguita della televisione italiana. Approfondimento Andrea Pucci, dopo rinuncia a Sanremo evento annullato da Conad