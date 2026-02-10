Tiziano Ferro ospite al festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Conti

L'artista sarà il super-ospite della prima serata della kermesse canora in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Ad annunciarlo sui social Carlo Conti, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo
Una notizia che ha già entusiasmato la rete, Tiziano Ferro sarà ospite della 76esima edizione del Festival in partenza da martedì 24 a sabato 28 febbraio (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI - TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO). Ad annunciarlo su Instagram Carlo Conti, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.
Nel video di annuncio sui social il direttore artistico del festival spiega "di essere molto contento che Tiziano abbia accettato" il suo invito. L'ultima volta che Tiziano Ferro ha calcato il palco dell'Ariston è stato nel 2020 nell'edizione condotta da Amadeus in cui fu ospite fisso per 5 sere. L'artista ha pubblicato il suo nuovo disco "Sono un grande" e si prepara al tour negli stadi che partirà il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro e andrà avanti fino al 12 luglio facendo tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancora, Bari e Messina.
Approfondimento
Getty/Ansa
