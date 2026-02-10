Tiziano Ferro ospite al festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Conti

Nel video di annuncio sui social il direttore artistico del festival spiega "di essere molto contento che Tiziano abbia accettato" il suo invito. L'ultima volta che Tiziano Ferro ha calcato il palco dell'Ariston è stato nel 2020 nell'edizione condotta da Amadeus in cui fu ospite fisso per 5 sere. L'artista ha pubblicato il suo nuovo disco "Sono un grande" e si prepara al tour negli stadi che partirà il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro e andrà avanti fino al 12 luglio facendo tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancora, Bari e Messina.

