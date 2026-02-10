Tiziano Ferro ospite al festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Conti

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Tiziano Ferro ospite al festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti

Musica
©Getty

L'artista sarà il super-ospite della prima serata della kermesse canora in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Ad annunciarlo sui social Carlo Conti, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo

 

Una notizia che ha già entusiasmato la rete, Tiziano Ferro sarà ospite della 76esima edizione del Festival in partenza da martedì 24 a sabato 28 febbraio (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI - TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO). Ad annunciarlo su Instagram Carlo Conti, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Nel video di annuncio sui social il direttore artistico del festival spiega "di essere molto contento che Tiziano abbia accettato" il suo invito. L'ultima volta che Tiziano Ferro ha calcato il palco dell'Ariston è stato nel 2020 nell'edizione condotta da Amadeus in cui fu ospite fisso per 5 sere. L'artista ha pubblicato il suo nuovo disco "Sono un grande" e si prepara al tour negli stadi che partirà il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro e andrà avanti fino al 12 luglio facendo tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancora, Bari e Messina.

Approfondimento

Sanremo 2026, il jingle ufficiale sarà il brano Emigrato di Welo
FOTOGALLERY

Getty/Ansa

1/20
Approfondimenti

Festival di Sanremo, le 20 canzoni immortali che non hanno vinto. FOTO

Il Festival di Sanremo non si vince solo con il trofeo. Spesso la vera 'classifica del tempo' premia chi arriva ultimo, chi viene scartato o chi si ferma a un passo dal podio. Da Vasco Rossi che abbandona il microfono nel 1983 a Tananai che festeggia l'ultimo posto, la storia dell'Ariston è piena di 'sconfitti' diventati leggenda. Abbiamo selezionato xx brani che hanno trasformato un piazzamento anonimo in un successo eterno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Andrea Pucci, dopo rinuncia a Sanremo evento annullato da Conad

Spettacolo

Dopo la rinuncia preventiva al Festival di Sanremo 2026, Andrea Pucci comunica l’annullamento di...

Il K-pop conquista Leolandia con il K-Arnevale

Spettacolo

Il parco a tema inaugura la 55esima stagione con uno speciale Carnevale ispirato al fenomeno...

Tiziano Ferro ospite al festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Conti

Musica

L'artista sarà il super-ospite della prima serata della kermesse canora in programma da martedì...

Giorno del Ricordo, tre film che raccontano la tragedia delle foibe

Cinema

In occasione della ricorrenza civile del 10 febbraio, questo approfondimento prende in esame film...

Gregoraci festeggia il compleanno con l'ex marito. FOTO

Spettacolo

La conduttrice e showgirl, domenica 8 febbraio, ha festeggiato i suoi 46 anni in un ristorante...

Spettacolo: Per te