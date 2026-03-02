Consegnati a Roma i Nastri d’Argento per i migliori Documentari 2026: il Nastro dell’anno va a Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello. Premiati anche Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Roberto Rossellini – Più di una vita e Ellroy vs L.A.. Riconoscimenti speciali a San Damiano, Quarant’anni senza Giancarlo Siani e Nino. 18 giorni. Il Nastro della Legalità a Giulio Regeni – Tutto il male del mondo
Nastri d’Argento Documentari 2026, tutti i premiati
Si è svolta al Cinema Barberini di Roma la cerimonia di consegna dei Nastri d’Argento dedicati ai Documentari 2026, riconoscimenti assegnati dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI). In totale sono dieci i titoli premiati, ai quali si aggiunge il Nastro della Legalità.
Il Documentario dell’Anno
Il Nastro dell’Anno è stato assegnato a Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello, documentario che racconta da vicino Aldo, Giovanni e Giacomo, ripercorrendone la carriera e lo stile artistico.
Cinema del reale e Cultura
Per la sezione “Cinema del reale” il premio è andato a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi.
Nella categoria “Cinema, Spettacolo, Cultura” sono stati premiati:
Roberto Rossellini - Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti, dedicato agli ultimi vent’anni di vita del maestro del cinema italiano;
Ellroy vs L.A. di Francesco Zippel, che indaga il rapporto tra lo scrittore noir James Ellroy e la città di Los Angeles.
La sezione Musica
Il miglior documentario della selezione speciale “Musica” è Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco di Cristiana Mainardi, dedicato alla carriera e alla vicenda artistica di Mauro Pagani.
I Premi Speciali
Tre i Premi Speciali assegnati:
Nino. 18 giorni, con la regia di Toni D'Angelo, omaggio a Nino D’Angelo;
San Damiano di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes, dedicato al mondo degli ultimi intorno alla stazione Termini di Roma;
Quarant’anni senza Giancarlo Siani di Filippo Soldi, tributo al giovane cronista assassinato dalla camorra nel 1985.
Una menzione speciale è andata a The Madmen Coach di Carlo Liberatori, dedicato alla nazionale senegalese di calcio per persone con problemi di salute mentale.
Il Nastro della Legalità
Il Nastro della Legalità è stato attribuito a Giulio Regeni - Tutto il male del mondo di Simone Manetti, riconoscimento che rende omaggio anche alla famiglia Regeni e al loro impegno per la verità e la giustizia.
Tutti i vincitori dei Nastri d’Argento Documentari 2026
Ecco l’elenco completo dei documentari premiati:
Documentario dell’Anno
Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello
Cinema del Reale
Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi
Cinema – Spettacolo – Cultura (Cinema)
Roberto Rossellini - Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti
Cinema – Spettacolo – Cultura (Cultura)
Ellroy vs L.A. di Francesco Zippel
Selezione speciale Musica – Miglior documentario
Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco di Cristiana Mainardi
Premi Speciali
Nino. 18 giorni – regia di Toni D'Angelo
San Damiano di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes
Quarant’anni senza Giancarlo Siani di Filippo Soldi
Menzione speciale
The Madmen Coach di Carlo Liberatori
Nastro della Legalità
Giulio Regeni - Tutto il male del mondo di Simone Manetti