Consegnati a Roma i Nastri d’Argento per i migliori Documentari 2026: il Nastro dell’anno va a Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello. Premiati anche Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Roberto Rossellini – Più di una vita e Ellroy vs L.A.. Riconoscimenti speciali a San Damiano, Quarant’anni senza Giancarlo Siani e Nino. 18 giorni. Il Nastro della Legalità a Giulio Regeni – Tutto il male del mondo

Si è svolta al Cinema Barberini di Roma la cerimonia di consegna dei Nastri d’Argento dedicati ai Documentari 2026, riconoscimenti assegnati dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI). In totale sono dieci i titoli premiati, ai quali si aggiunge il Nastro della Legalità.

Il Documentario dell’Anno

Il Nastro dell’Anno è stato assegnato a Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello, documentario che racconta da vicino Aldo, Giovanni e Giacomo, ripercorrendone la carriera e lo stile artistico.

Cinema del reale e Cultura

Per la sezione “Cinema del reale” il premio è andato a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi.

Nella categoria “Cinema, Spettacolo, Cultura” sono stati premiati:

Roberto Rossellini - Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti, dedicato agli ultimi vent’anni di vita del maestro del cinema italiano;

Ellroy vs L.A. di Francesco Zippel, che indaga il rapporto tra lo scrittore noir James Ellroy e la città di Los Angeles.