Cher, arrestato il figlio Elijah Blue Allman

Il figlio secondogenito di Cher , Elijah Blue Allman , è stato arrestato . Il 27 febbraio, la polizia ha accusato il musicista, 49 anni, di aver provocato disordini nella scuola privata St. Paul’s School di Concord, nel New Hampshire, con la quale non ha comunque alcun legame. Come riporta il quotidiano locale WMUR, le autorità sono intervenute nell’istituto intorno alle ore 18 dopo la segnalazione dell’ospite indesiderato, che si sarebbe introdotto di nascosto nella mensa e avrebbe assunto comportamenti aggressivi. Le forze dell’ordine gli hanno imputato due reati, rispettivamente la violazione di domicilio e il disturbo della quiete pubblica . Dopo l’arresto, Allman è stato liberato senza cauzione , ma dovrà rispondere in tribunale delle accuse. Le indagini sono ancora in corso.

UN PASSATO DI DIPENDENZE

Nel giugno 2025, dopo essere stato ritrovato in stato confusionale nella sua abitazione (dove, dopo la successiva perquisizione, la polizia aveva rivenuto tracce di droga), Elijah Blue Allman era stato ricoverato per alcuni giorni per overdose in una clinica della California. In passato, l’uomo aveva dichiarato di aver fatto per la prima volta uso di sostanze stupefacenti già all’età di 11 anni e di aver sviluppato da allora un rapporto di dipendenza che l’aveva spesso messo in situazioni di rischio, anche nei confronti della sua stessa vita. La madre, la cantante Cher, 79 anni, che ha anche un altro figlio (Chaz Bono, nato nel 1969 dalle nozze con Sonny Bono), aveva cercato di aiutarlo già nel 2023, quando ne aveva chiesto la tutela legale (l’istituto giuridico noto anche nel caso di Britney Spears, ndr). Tuttavia, in seguito a un accordo privato, aveva ritirato la domanda di avere il controllo del patrimonio di Elijah, nato dalla relazione con il compianto Gregg Allman, fondatore del gruppo The Allman Brothers Band. Il figlio, noto con il nome d’arte di P. Exeter Blu e uno dei fondatori del gruppo metal Deadsy, ha anche altri quattro fratelli dal ramo paterno della famiglia: Devon, Layla, Michael e Delilah. “Sono una madre. Questo è il mio lavoro: in un modo o nell’altro, cercare di aiutare i miei figli”, aveva detto Cher all’epoca della richiesta in tribunale. “Fai qualsiasi cosa per i tuoi figli. Ogni volta che puoi aiutarli, lo fai e basta, perché questo è essere una madre. Ma è gioia, anche con angoscia, e soprattutto, quando pensi ai tuoi figli, sorridi e li ami, e cerchi di essere lì per loro”. Nelle difficoltà, accanto a Elijah c’è sempre stata e c’è ancora anche l’ex moglie, Marieangela King Allman: “Sebbene sia vero che abbia dovuto affrontare sfide personali in passato, una costante è stata il suo incrollabile impegno verso la sobrietà e la sua lealtà verso coloro che ama”, ha dichiarato. “Come molti, continua ad affrontare le sue lotte interiori, ma è importante riconoscere che lo fa partendo da una posizione di forza, non di sconfitta. Voglio affermare, senza esitazione, che farò sempre il tifo per lui, il mio sostegno è costante e nasce da un profondo rispetto per la persona che è e per la resilienza che continua a dimostrare”.