Luisa Corna bloccata a Dubai: “Attacchi sopra le nostre teste”

La cantante e conduttrice italiana, negli Emirati per il Gala della Canzone italiana, racconta ore di paura tra allarmi sui cellulari, droni intercettati e detriti caduti in città. “Abbiamo sentito diversi attacchi sopra le nostre teste”, spiega. L’aeroporto internazionale è fermo e migliaia di passeggeri sono bloccati in attesa di novità

Luisa Corna è tra gli italiani rimasti bloccati a Dubai, sorpresa dall’escalation militare che ha portato alla chiusura dello spazio aereo e alla sospensione dei voli dopo i numerosi missili iraniani caduti sull’Emirato. (LA DIRETTA)

L’artista si trovava in città per partecipare al Gala della Canzone Italiana, un evento ispirato alla tradizione di Sanremo. Il suo aereo avrebbe dovuto riportarla in Italia, ma non è mai decollato."Sabato siamo rimasti per ore in aeroporto", racconta. "Poi ci hanno portati in pullman verso un albergo, ma quando siamo arrivati abbiamo scoperto che era già al completo".