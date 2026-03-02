Quella che sembrava una semplice coreografia improvvisata si è trasformata in un fenomeno condiviso da milioni di persone, dai social ai treni, dagli studi televisivi ai momenti di quotidianità e perfino a messa in chiesa. Dopo il trionfo di Da Vinci come vincitore di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì, quel balletto è diventato iconico. Ecco i video più esilaranti e, anche, commuoventi

Già dalla prima serata del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci (di nome e di fatto, il vincitore dell'edizione di quest'anno della kermesse canora italiana) aveva già lasciato il segno. Fin dal suo primissimo ingresso sul palco dell’Ariston, aveva infatti trasformato la sua esibizione in un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo. Durante l'inizio del Festival, il cantante napoletano, tra applausi scroscianti e pubblico in delirio, si è avvicinato a una spettatrice in prima fila, accennando un ballo che in poche ore è diventato il simbolo virale dell'evento sanremese. Quella che sembrava una semplice coreografia improvvisata si è trasformata in un fenomeno condiviso da milioni di persone, dai social ai treni, dagli studi televisivi ai momenti di quotidianità. Dopo il trionfo di Da Vinci come vincitore di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì, quel balletto è diventato iconico, ripreso e anche reinterpretato in ogni salsa dai social (in fondo a questo articolo, trovate alcuni video che esemplificano il trend).

L’Ariston in festa: la coreografia che fa ballare tutti Durante la prima serata del Festival e, poi, in occasione della terza, Per sempre sì ha conquistato immediatamente l’Ariston. Le mani del pubblico battevano a tempo e l’atmosfera era già carica di entusiasmo. Sal Da Vinci, artista neomelodico, non si è limitato a cantare: ha scelto di scendere tra le poltrone, coinvolgere una spettatrice e improvvisare con lei una coreografia spontanea. Quell’attimo, nato senza copione, ha segnato uno dei momenti più iconici della serata, capace di trascinare anche i giornalisti presenti nel roof del teatro a lasciarsi contagiare dal ritmo del brano. Approfondimento Sanremo 2026, Sal Da Vinci: "Una vittoria di un popolo"

Il trionfo ufficiale e la viralità in rete La vittoria a Sanremo 2026 ha confermato quanto mostrato già nella prima serata. Sal Da Vinci ha ottenuto il Leone d’oro come miglior Big in gara, imponendosi su ogni fronte e conquistando il pubblico e la critica. Parallelamente, il cantante è diventato un protagonista indiscusso dei social: contenuti, video e coreografie legate a Per sempre sì hanno invaso piattaforme come TikTok e Instagram, trasformando il balletto improvvisato all’Ariston in un momento replicato e condiviso da milioni di utenti. Approfondimento Sanremo 2026, Sal Da Vinci: "Sono passionale e dunque neomelodico"

Il balletto che attraversa generazioni e contesti Il fenomeno non si è fermato alle sale del teatro. Dai parroci durante la messa fino ai volti più noti della televisione, Per sempre sì ha conquistato tutti. Mara Venier, in viaggio verso Sanremo per condurre la puntata speciale di Domenica In, non ha resistito alla melodia del brano e ha improvvisato un balletto, culminato in una dedica al marito Nicola Carraro: “Con te sarà per sempre sì”. Il gesto, spontaneo e affettuoso, ha rafforzato il legame emotivo con la canzone e ne ha amplificato la risonanza mediatica. Approfondimento Sanremo, Sal da Vinci e la coreografia della canzone. VIDEO

Mahmood e Del Piero, l’endorsement diventa virale Anche personaggi di spicco come Mahmood e Alessandro Del Piero hanno partecipato alla diffusione virale del brano. In un video su TikTok, i due appaiono seduti su alcune poltrone mentre in sottofondo risuona Per sempre sì, replicando la coreografia improvvisata da Sal Da Vinci durante la prima serata del Festival. Il video (che potete guardare tra i tanti video dedicati al balletto di Sal Da Vinci in fondo a questo articolo) conferma la capacità della canzone di coinvolgere mondi diversi, dallo sport alla musica pop, e di consolidare la sua presenza nell’immaginario collettivo. Approfondimento Sanremo 2026, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Testo e recensione

Un fenomeno che va oltre il palco Con la vittoria a Sanremo 2026 e la viralità dei contenuti collegati, Per sempre sì non è più soltanto una canzone in gara: è diventata un fenomeno culturale condiviso. Dalla prima serata all’Ariston, passando per i social, i treni, i video virali e gli studi televisivi, la coreografia e la melodia hanno unito pubblico e artisti in un’esperienza collettiva. Tutto è iniziato quando Sal Da Vinci ha scelto di scendere tra il pubblico e trasformare un brano in un gesto corale: un momento di musica, danza e condivisione destinato a restare nella memoria del Festival di Sanremo 2026. Approfondimento Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci: dedico il premio al popolo

I video che reinterpretano e omaggiano il balletto di Per sempre sì

@rairadiouno 🔵 #Sanremo2026 Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione, ma già dalla prima serata erano diventati subito virali il ritornello e la coreografia di 'Per sempre sì'. Da Mara Venier che, sul treno, dedica le mosse al marito Nicola Carraro, a @Mahmood e @alessandrodelpiero, a @joeyrinaofficial, fino alla sala stampa del Festival @saldavinci ♬ suono originale - RaiRadio1

@rtl1025 ❤️ Nel dietro le quinte della finale del Festival di Sanremo, Giorgia Cardinaletti e Laura Pausini si sono lasciate trascinare dall’entusiasmo per la vittoria di Sal Da Vinci. Le due avevano già imparato la coreografia del brano vincitore “Per sempre sì”, accennando i movimenti sulle note della canzone pochi minuti dopo la proclamazione. Via X Quellaetero ♬ suono originale - RTL102.5

@rtl1025 💍 Mentre seguiva la finale del Festival di Sanremo, Barbara d’Urso è stata ripresa mentre ballava la coreografia di “Per sempre sì”, il brano vincitore di Sal Da Vinci. Il video, circolato rapidamente sui social, mostra la conduttrice lasciarsi andare ai passi del tormentone del suo conterraneo, condividendo l’entusiasmo per la vittoria dell’artista napoletano. Via X paccofragile ♬ suono originale - RTL102.5