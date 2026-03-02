Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il nuovo film di Carlo Verdone Scuola di Seduzione

Spettacolo

Debutterà il 1° aprile in esclusiva su Paramount+ il nuovo film prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, di cui sono state svelate le prime immagini e la key art ufficiale. Nel cast, accanto a Carlo Verdone, figurano anche Karla Sofía Gascón, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani

Scuola di Seduzione, il nuovo film diretto e interpretato da Carlo Verdone, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 1° aprile (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, Scuola di Seduzione segna il ritorno di Verdone alla regia di un film dopo la fortunata esperienza nella serialità con Vita da Carlo.

La trama ed il cast

Nell’epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l’intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. C’è chi cerca l’amore, chi vuole salvarlo e chi non smette di interrogarsi sul passato. Nel cast, accanto a Carlo Verdone, ci saranno: Karla Sofía Gascón Ruiz, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti, Lilith Primavera. Soggetto e Sceneggiatura sono di Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Luca Mastrogiovanni; Organizzatore Generale della Produzione: Carlo Pasini; Montaggio, Pietro Morana; Direttore della Fotografia, Giovanni Canevari; Scenografia, Giuliano Pannuti; Costumi: Tatiana Romanoff; Aiuto Regia: Alessandro Specchio; Casting Director: Yozo Tokuda, Claudia Verna; Suono: Cinzia Alchimede; Prodotto da: Luigi e Aurelio De Laurentiis.

 

 

Approfondimento

Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu"
Scuola di Seduzione, il nuovo film di Carlo Verdone

Spettacolo: Ultime notizie

"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere

Musica

Il senso dello scorrere del tempo contenuto in Alla foce di un fiume di Questo e Quello è il...

26 foto

L’Illusione Perfetta Now You See Me, Now You Don’t in prima tv su Sky

Cinema

Va in onda questa sera in prima TV su Sky Cinema L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You...

Fantasanremo 2026, la classifica finale

Musica

LDA e AKA 7even hanno dominato l'intera edizione chiudendo con oltre 300 punti di vantaggio su Le...

Sanremo 2026, i vincitori e i concorrenti ospiti a Domenica In

Musica

Dal Teatro Ariston è andato in onda lo Speciale Sanremo. Si sono esibiti i cantanti in gara...

I look più belli visti al Festival di Sanremo 2026. FOTO

Musica

Dai tubini di Levante ai completi western di J-Ax, passando per gli abiti bianchi di Arisa ai...

15 foto

Spettacolo: Per te