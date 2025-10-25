Vita da Carlo, cosa sapere sulla quarta e ultima stagione della serie

Introduzione
Viene presentata sabato 25 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nella giornata finale della rassegna, la quarta stagione di Vita da Carlo, la serie tv di e con Carlo Verdone alle prese con l’interpretazione di se stesso. La serie arriverà poi su Paramount+ a partire dal 28 novembre.
La trama
Carlo è reduce dalla gaffe fatta al Festival di Sanremo e dalla successiva gogna mediatica. Per questo motivo ha scelto di ritirarsi a Nizza, nel sud della Francia e pare non avere alcuna intenzione di tornare in Italia. La pausa è molto utile per riprendersi un po' di tempo per sé stesso e riordinare le idee ma è destinata a terminare. Il direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia, infatti, gli offre una cattedra di regia. Carlo sente la voglia di rimettersi in gioco e accetta.
Il nuovo ruolo è meno esposto, Carlo riesce a tornare dopo tanto tempo a passeggiare per Roma senza essere fermato in continuazione per selfie e autografi, il suo unico interesse è quello di plasmare i sei giovani registi del Centro Sperimentale, che rappresentano il futuro del cinema italiano. Eppure non sarà facile per via della distanza generazionale tra lui e i suoi allievi, cresciuti nell'era del politicamente corretto. Carlo dovrà con fatica conquistarsi la loro fiducia senza preoccuparsi di riabilitarsi agli occhi dell'opinione pubblica per aiutare i suoi allievi a realizzare la loro opera prima, un film collettivo e sperimentale che racconterà il tema della solitudine. Ma, tra colleghi dispettosi e compromessi coni produttori, la strada per riuscirci sarà lunga e piena d’intoppi…
Ovviamente, come nella tradizione della serie, non manca l'aspetto legato alla vita privata del protagonista, con Chicco e Maddalena risucchiati dai doveri genitoriali e con un matrimonio da organizzare; Annamaria e Sandra alle prese con le rispettive pene d’amore; Giovanni ed Eva di ritorno dalla Nuova Zelanda con una grande sorpresa. E ovviamente, purtroppo – o per fortuna – per risolvere i propri problemi tutti si affidano sempre e solo ad una persona: Carlo.
Il cast di Vita da Carlo 4
A guidare un cast corale nutritissimo e pieno di star del cinema, della tv e della comicità italiane è proprio Carlo Verdone, ideatore, autore, regista e attore della serie. Con lui, tra gli altri, Sergio Rubini, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri, Maccio Capatonda, Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma, Alvaro Vitali, Roberto Citran, Aida Flix, Alex Badiglio, Tommaso D’Agata, Giada Benedetti, Adele Cammarata, Irene Girotti, Mariacarla Casillo, Phaim Bhuiyan, Matteo Francomano, Pietro Paschini, Stefano Ambrogi, Pietro Ragusa, Riccardo Diana, Giacomo Stallone, Anastasiia Kuzmina, Stefano Fabrizi, Chiara Bassermann, Corinne Jiga, Valentino Campitelli, Daniele Locci, Gloria Coco, Loredana Piedimonte, Maia Carbone.
Regia e autori
A dirigere gli episodi della serie sono Carlo Verdone e Valerio Vestoso, aiuto regia Luca John Rosati. Vita da Carlo è creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglione e Menotti. A firmare soggetto e sceneggiatura sono Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Il montaggio è di Pietro Morana, la fotografia di Roberto Forza, le scenografie di Giuliano Pannuti e i costumi di Tatiana Romanoff, il sonoro di Cinzia Alchimede. Yozo Tokuda è casting director. La serie è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis.
I personaggi
