Alessandro Borghese 4 Ristoranti, dal 21 dicembre i nuovi episodi

Guido per La Colombaia, agriturismo che sorge sulla cima delle colline di Pianello Val Tidone, con una vista panoramica che abbraccia tutta la valle, da Borgonovo fino a Trevozzo e all’Alta Val Tidone. Il nome deriva dalle numerose colombaie presenti nella zona, poiché un tempo le cascine ospitavano allevamenti di colombi. Mattoni rossi e travi in legno accolgono in un luogo ricco di storia, dove è facile lasciarsi avvolgere dal tepore dei suoi camini e sentirsi subito a casa. Lo spirito è conviviale sia negli arredi sia nei piatti proposti. Guido, piacentino doc, è titolare e oste dell’Agriturismo e porta avanti l’attività con tutta la famiglia, in un clima di collaborazione totale. La loro proposta culinaria è legata alla tradizione e, soprattutto, alle sapienti mani di mamma Silvana, la chef;

Leonardo per La Sorgente, Agriturismo immerso nel verde e nel silenzio della campagna in località Piozzano, un luogo autentico, costruito con le mani della famiglia e con un’idea precisa: accogliere come a casa. Arrivando nella struttura si nota subito la facciata in pietra tipica dei casali piacentini, gli interni sono rustici e curati, contribuendo a far sentire il cliente avvolto da un'atmosfera sobria ma informale. Poco più in là si trovano le stalle dell'allevamento dei bovini e uno spazio dedicato alle loro capre, un asinello e un pony. Leonardo punta su una cucina meticolosa e su ingredienti di prima qualità prodotti dall’azienda agricola di famiglia, è una persona tanto attenta e rigorosa sul lavoro quanto scherzosa nel privato;



Alessandro per La Pattona, Agriturismo che deve il nome alla località dove si trova: il territorio è quello della Val Nure, nel borgo di Ponte dell’Olio, per molto tempo punto strategico per il commercio. L'ambiente è informale e confortevole, pieno di tavoli di legno robusti, con lampade che scaldano l’ambiente e finestre che si aprono su un paesaggio verde e rilassante, dove la natura sembra invitare la clientela a rallentare, respirare e dimenticare per un attimo il caos della città. Ogni piatto servito ne La Pattona racconta una storia: quella di Alessandro e della famiglia, che puntano a far sentire ogni cliente speciale. Il menù è rigorosamente 100% piacentino;

Gian Marco per Il Torrione del Trebbia, Agriturismo che si erge in una cornice naturale straordinaria e che accoglie chi vuole respirare un’aria diversa: quella della campagna autentica, del silenzio e della vista mozzafiato che abbraccia le vallate. L’arredo è curato nei minimi dettagli, con pietra a vista e tavoli in legno in stile shabby chic; l’atmosfera è rilassante, quasi fuori dal tempo. Colpisce lo sguardo anche il torrione storico che incornicia la struttura, da cui prende il nome l'agriturismo. Gian Marco è gestore e responsabile di sala, è un uomo preciso e appassionato (si descrive come un perfezionista dell’organizzazione) che porta avanti l’attività insieme a sua moglie Ellen. Il menù propone i capisaldi della cucina locale accanto a piatti più innovativi ma legati al territorio e alla stagionalità.