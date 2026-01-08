Introduzione
Synden, miniserie Made in Sweden nel catalogo delle nuove proposte in streaming per gennaio di Netflix, è disponibile sulla piattaforma con tutti e cinque gli episodi che la compongono dal 2 gennaio. Lo show, che ha per protagonista l'attrice Krista Kosonen, è un crime dalle atmosfere noir che scava nei segreti di una famiglia nel corso di un'indagine per omicidio.
Quello che devi sapere
Syden, quando esce e dove vederla
Synden (titolo internazionale Land of Sin) è una miniserie svedese del 2026, un prodotto originale Netflix, distribuito in streaming dal 2 gennaio.
I cinque episodi, dalla durata compresa tra i 39 e i 46 minuti, tutti disponibili fin dal giorno del rilascio internazionale, sono visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama di Synden
Nella Svezia meridionale, nella penisola di Bjäre, Dani Anttila, una detective brillante, una donna intuitiva ed emotivamente complessa, intraprende un'indagine su un caso di omicidio che ha per vittima Silas, un adolescente trovato morto in una fattoria.
L'indagine coinvolge personalmente la detective, che aveva un legame con la vittima. Aiutata nel caso dal giovane collega Malik, la donna si immerge nelle dinamiche della famiglia di Silas, scoprendo un territorio oscuro, attraversato da una profonda faida familiare.
Elis, il patriarca della famiglia, spinge la donna a risolvere il caso inviandole un ultimatum ma la strada per la verità è piena di ostacoli e segreti.
Il cast della serie
Il cast di Synden è composto interamente da volti noti del panorama della serialità nordica. La protagonista Krista Kosonen (l'investigatrice Dani) è di origine finlandese ed è apparsa anche nel cast di Blade Runner 2049 di Villeneuve. Malik è interpretato da Mohammed Nour Oklah.
Tra gli interpreti principali anche Peter Gantman, nel ruolo di Elis, e la svedese Lisa Lindgren.
Un noir nordico avvincente
La verità è una colpa che marcisce nel silenzio in Synden, una serie televisiva che catturerà l'attenzione degli appassionati di crime e thriller nordici fin dalle prime sequenze.
Caratterizzato dalla tipica fotografia fredda e cupa comune ad altri prodotti dello stesso genere, che pure sono stati successi in streaming del piccolo schermo nelle ultime stagioni (da L'uomo delle castagne a La cupola di vetro), la miniserie trasporta gli spettatori nella Svezia rurale la normalità è solo apparente e i segreti riguardano intere generazioni.
La freddezza delle location dove sono state effettuate le riprese (la regione della Svezia denominata Skåne County) riflette quella dei protagonisti della storia. La detective Dani è una donna che ha un'idea di maternità complicata, si caccia spesso nei guai e svolge le indagini in maniera poco ortodossa.
L'idea stessa di raccontare la storia con pochi personaggi riflette la necessità di restituire sullo schermo il senso di chiusura e di oppressione della vicenda. Cinque episodi che scandiscono una vicenda piena di classici colpi di scena, che tengono incollati allo schermo gli spettatori fino alla fine.