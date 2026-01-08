La verità è una colpa che marcisce nel silenzio in Synden, una serie televisiva che catturerà l'attenzione degli appassionati di crime e thriller nordici fin dalle prime sequenze.

Caratterizzato dalla tipica fotografia fredda e cupa comune ad altri prodotti dello stesso genere, che pure sono stati successi in streaming del piccolo schermo nelle ultime stagioni (da L'uomo delle castagne a La cupola di vetro), la miniserie trasporta gli spettatori nella Svezia rurale la normalità è solo apparente e i segreti riguardano intere generazioni.

La freddezza delle location dove sono state effettuate le riprese (la regione della Svezia denominata Skåne County) riflette quella dei protagonisti della storia. La detective Dani è una donna che ha un'idea di maternità complicata, si caccia spesso nei guai e svolge le indagini in maniera poco ortodossa.

L'idea stessa di raccontare la storia con pochi personaggi riflette la necessità di restituire sullo schermo il senso di chiusura e di oppressione della vicenda. Cinque episodi che scandiscono una vicenda piena di classici colpi di scena, che tengono incollati allo schermo gli spettatori fino alla fine.