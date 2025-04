Glaskupan - La cupola di vetro, trama e cast della serie tv

Glaskupan - La cupola di vetro, approdata su Netflix lo scorso 15 aprile (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è subito balzato in vetta ai titoli più visti sulla piattaforma. Il motivo? La suspense che i suoi sei episodi sanno creare. Basata sulla storia originale della scrittrice svedese Camilla Läckberg, molto celebre anche in Italia, la serie tv porta sul piccolo schermo alcuni degli eventi narrati ne La principessa di ghiaccio. Lejila, criminologa esperta, si trova ad indagare in via non ufficiale sulla sparizione della piccola Alicia, figlia di un amico, sfidando i limiti imposti dalla polizia di una cittadina non abituata al crimine. Ben presto si scopre che, la storia di Alice, è in qualche modo legata alla storia di Lejila. Che, rapita da bambina da un uomo che non ha mai conosciuto (o saputo riconoscere), una volta liberata si è trovata sola al mondo, ed è stata adottata da un poliziotto.