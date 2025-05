Vasco Rossi in concerto a Bibione, oggi il soundcheck: cosa sapere

Dai primi successi alla fine degli anni ’70 ai lavori più recenti, nel corso degli anni Vasco Rossi ha scritto numerose pagine della storia della musica italiana. Tra gli album più acclamati citiamo Canzoni per me, Buoni o cattivi e Vivere o niente. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Sally, Rewind, Ti prendo e ti porto via, Un senso, Basta poco, Come nelle favole e Siamo qui. Al momento l’artista non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla scaletta del concerto di Bibione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.