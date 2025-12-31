Spider-Noir, trama e cast della serie tv con Nicholas Cage in arrivo

La produzione di Spider-Noir è affidata a Sony Pictures Television, che realizza la serie in esclusiva per MGM+ e Prime Video. La regia dei primi due episodi è firmata da Harry Bradbeer, regista premio Emmy noto per lavori come Fleabag e Killing Eve, coinvolto anche come executive producer. La guida creativa della serie è nelle mani di Oren Uziel e Steve Lightfoot, entrambi co-showrunner ed executive producer. Uziel è noto per The Lost City e 22 Jump Street, mentre Lightfoot ha lavorato a Marvel's The Punisher e Shantaram.

Lo sviluppo del progetto è avvenuto in collaborazione con il team premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo, composto da Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller partecipano come executive producer attraverso la loro casa di produzione Lord Miller, insieme ad Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal ricopre lo stesso ruolo anche per Pascal Pictures, rafforzando il legame tra la serie e l’universo cinematografico di riferimento.

