Spider-Noir, trama e cast della serie tv con Nicholas Cage in arrivo

Introduzione
Sta per approdare su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie televisiva Spider-Noir, con protagonista Nicholas Cage.
L’universo Marvel si prepara ad ampliare ulteriormente i propri confini televisivi con un progetto che si distingue nettamente per stile, atmosfera e collocazione editoriale. Spider-Noir è una serie televisiva live-action che approderà su Prime Video
Al centro del racconto c’è Nicholas Cage, protagonista di una produzione che guarda al passato, sia per ambientazione narrativa sia per resa visiva, con la particolarità di essere proposta sia in bianco e nero sia a colori.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie Spider-Noir, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Un eroe diverso, una New York d’altri tempi
La serie tv Spider-Noir trae origine dal fumetto Marvel Spider-Man Noir e costruisce il proprio impianto narrativo nella New York degli anni ’30.
La serie segue le vicende di Ben Reilly, interpretato da Nicholas Cage, un investigatore privato segnato dal tempo e dalla sfortuna. Il personaggio vive ai margini, schiacciato dal peso di un passato che non può ignorare: quello di essere stato l’unico supereroe della città. Il racconto si muove così tra indagine, memoria e disillusione, restituendo una declinazione più cupa e malinconica del mito di Spider-Man.
Un cast ricco di volti premiati e interpreti di rilievo
Accanto a Nicholas Cage, attore premio Oscar, il cast principale di Spider-Noir riunisce nomi di grande rilievo. Tra questi figurano Lamorne Morris, vincitore di un Emmy Award, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson, candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award.
La serie si arricchisce inoltre di numerose guest star, tra cui Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster, contribuendo a delineare un universo narrativo popolato da personaggi eterogenei.
Dietro le quinte: produzione e team creativo
La produzione di Spider-Noir è affidata a Sony Pictures Television, che realizza la serie in esclusiva per MGM+ e Prime Video. La regia dei primi due episodi è firmata da Harry Bradbeer, regista premio Emmy noto per lavori come Fleabag e Killing Eve, coinvolto anche come executive producer. La guida creativa della serie è nelle mani di Oren Uziel e Steve Lightfoot, entrambi co-showrunner ed executive producer. Uziel è noto per The Lost City e 22 Jump Street, mentre Lightfoot ha lavorato a Marvel's The Punisher e Shantaram.
Lo sviluppo del progetto è avvenuto in collaborazione con il team premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo, composto da Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller partecipano come executive producer attraverso la loro casa di produzione Lord Miller, insieme ad Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal ricopre lo stesso ruolo anche per Pascal Pictures, rafforzando il legame tra la serie e l’universo cinematografico di riferimento.
Distribuzione e data di uscita
L’arrivo di Spider-Noir è previsto per il 2026. La serie debutterà inizialmente negli Stati Uniti su MGM+, per poi essere resa disponibile a livello globale su Prime Video il giorno successivo.
La distribuzione coprirà oltre 240 paesi e territori nel mondo, confermando l’ambizione internazionale del progetto e il suo posizionamento come uno degli appuntamenti più attesi del panorama seriale legato all’universo Marvel.