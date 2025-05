Spider-Noir, teaser della serie con Nicolas Cage come supereroe

Prime Video lancia le prime immagini serie live-action dove l’attore americano appare completamente calato nei panni del cupo vigilante in bianco e nero, eroe d’altri tempi. Dopo aver conquistato il pubblico come voce dell’enigmatico supereroe in Spider-Man: Un nuovo universo, il divo di Hollywood è pronto a riportare in vita quel personaggio in una nuova veste. Ecco il primo teaser trailer



La piattaforma di streaming Prime Video lancia le prime immagini di Spider-Noir, la serie live-action dove Nicolas Cage appare completamente calato nei panni del cupo vigilante in bianco e nero, eroe d’altri tempi. Dopo aver conquistato il pubblico come voce dell’enigmatico supereroe in Spider-Man: Un nuovo universo, il divo di Hollywood è pronto a riportare in vita quel personaggio in una nuova veste.

Durante l’evento upfronts di lunedì 12 maggio 2025, Prime Video ha presentato una suggestiva anteprima visiva che immortala Cage nell’inconfondibile outfit di Spider-Noir. La fotografia è interamente in bianco e nero e richiama con forza l’estetica noir degli anni '30. Il personaggio indossa l’intramontabile capello fedora, gli iconici occhiali bianchi, una maschera tessuta di ragnatele e l’immancabile impermeabile lungo, dettagli che lo rendono immediatamente riconoscibile ai fan. Sebbene la sua prima comparsa sia avvenuta nel mondo animato, questa nuova produzione trae ispirazione diretta dalle pagine cupe e drammatiche dei fumetti Spider-Man Noir.

Potete guardare il teaser trailer ufficiale della serie televisiva Spider-Noir nella clip che trovate in alto, nel video posto in testa a questo articolo.

Un detective in lotta con il passato La serie, attualmente in lavorazione e attesa per il 2026, porterà il pubblico nella New York degli anni ’30, raccontando la parabola di un uomo segnato dal tempo e dai rimorsi. Spider-Noir seguirà il protagonista, un investigatore privato in declino, mentre si confronta con l’eredità dimenticata della sua giovinezza: quella in cui era conosciuto come l’unico supereroe della città. L’intreccio promette un equilibrio tra thriller investigativo e dramma esistenziale, con una narrazione che si muoverà su due piani visivi. Infatti, la serie sarà distribuita sia in una versione monocromatica, fedele allo spirito dei fumetti originali, sia in una versione a colori, più accessibile a un pubblico ampio. Approfondimento Spider-Noir, al via le riprese della serie con Nicolas Cage

Produzione ambiziosa con cast di primo piano Accanto a Cage, nel progetto sono coinvolti interpreti di grande esperienza e carisma. Volti noti come Lamorne Morris, Brendan Gleeson e Li Jun Li daranno corpo a un universo ricco di tensioni e sfumature. A questi si aggiungono Karen Rodriguez, Jack Huston e Abraham Popoola, mentre numerose partecipazioni speciali arricchiranno i singoli episodi, contribuendo a costruire un mondo narrativo stratificato e dinamico. Il lancio avverrà inizialmente sul canale lineare MGM+ per il pubblico statunitense, per poi essere disponibile a livello globale attraverso la piattaforma Prime Video, segnando così un debutto atteso e già sotto i riflettori della stampa internazionale. Approfondimento Spider-Man Noir, Nicolas Cage protagonista della serie live action

Un team creativo d’eccellenza Dietro la macchina da presa troviamo Harry Bradbeer, già noto per il suo lavoro su serie di successo come Fleabag e Killing Eve, che curerà la regia e la produzione esecutiva dei primi due episodi. Al timone della narrazione ci saranno Oren Uziel e Steve Lightfoot, entrambi con una solida esperienza in progetti d’azione e dramma. I due fungeranno da co-showrunner, oltre che da produttori esecutivi. La serie è frutto di una collaborazione stretta con le menti creative dietro Spider-Man: Into the Spider-Verse, ovvero Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Questi ultimi, già veterani del mondo Marvel in chiave animata, tornano in veste di produttori esecutivi attraverso le rispettive società, Lord Miller e Pascal Pictures, garantendo così una continuità stilistica e narrativa tra i diversi adattamenti del personaggio.

Spider-Noir si preannuncia dunque come una delle proposte più interessanti e stilisticamente audaci della prossima stagione televisiva, riportando alla luce un supereroe atipico, fragile e crepuscolare, capace di parlare tanto al passato quanto al presente.

