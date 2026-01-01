Capodanno 2026, da Michelle Hunziker a Giorgia. Gli auguri dei vip

1/16

Come ogni anno, tanti vip italiani hanno fatto gli auguri di Capodanno ai loro follower sui social, unendo spesso riflessioni sull'anno trascorso e l'auspicio per un felice 2026. Così ha fatto, per esempio, Achille Lauro, cantante e giudice di X Factor.

Achille Lauro annuncia un concerto allo Stadio di Rimini