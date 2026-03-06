Le donne lo sanno, l'incontro con Ligabue a Sky

Per celebrare la Giornata internazionale della donna Sky Campus accoglierà un evento speciale: l'incontro con Luciano Ligabue, artista da sempre dalla parte delle donne. Vera Spadini dialogherà con Ligabue e sarà possibile seguire lo speciale domenica dalle ore 11 sul canale 501, in streaming sui siti di Sky TG24, Sky Sport e sul canale Youtube di Sky Italia e TV8

L’ 8 marzo è la Giornata internazionale della donna e Sky Campus sarà al centro di un momento unico e speciale grazie all’incontro con un artista da sempre dalla parte delle donne: Luciano Ligabue. Molti dei grandi successi del Liga celebrano l’universo femminile, come "Le donne lo sanno" (che dà il titolo all’incontro), "Certe donne brillano", "Piccola stella senza cielo", "Ho smesso di tacere", (canzone scritta per Loredana Bertè che contiene un forte messaggio contro la violenza sulle donne), per citarne alcuni. Nell’incontro con Vera Spadini- in programma domenica 8 marzo dalle 11 e che potrete seguire sul canale 501, in streaming sui siti di Sky TG24, Sky Sport e sul canale Youtube di Sky Italia e TV8 - Ligabue si racconta attraverso la sua musica e i suoi testi, regalandoci momenti personali e professionali, aneddoti, ispirazioni e riflessioni, tratteggiando una versione inedita del cantautore.