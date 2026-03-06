La modella, showgirl e conduttrice argentina sta per compiere l'ultimo passo per l'ottenimento della tanto anellata cittadinanza italiana. All'inizio di aprile 2026 dovrà sostenere l'esame di lingua italiana di livello B1, necessario per completare l’iter burocratico. In un’intervista a Che tempo che fa con Fabio Fazio, la star aveva commentato: “Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”

Dopo quasi vent’anni di vita e carriera in Italia, Belén Rodríguez si prepara a compiere l’ultimo passo per ottenere la cittadinanza italiana. La conduttrice e showgirl argentina sosterrà all’inizio di aprile 2026 l’esame di lingua italiana di livello B1, necessario per completare l’iter burocratico. La prova, che si terrà in una scuola di Milano, rappresenta il passaggio finale prima della presentazione della domanda formale al Ministero dell’Interno, come riportato dal settimanale Chi. Secondo la normativa italiana, per ottenere la cittadinanza è richiesto un soggiorno continuativo di almeno dieci anni, la dimostrazione di redditi adeguati, l’assenza di precedenti penali e la certificazione di conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1, che attesta la capacità di sostenere conversazioni quotidiane e di scrivere testi semplici. Per Belén Rodríguez il superamento della prova aprirà la strada al tanto atteso riconoscimento ufficiale.

Un’attesa lunga e pubblica La showgirl ha più volte raccontato pubblicamente quanto il percorso burocratico per ottenere la cittadinanza si sia rivelato lungo e complesso, affrontandolo spesso con ironia ma anche con una certa frustrazione. Nel corso degli anni, Belén Rodríguez non ha nascosto il proprio stupore per i tempi dilatati della procedura, sottolineando come la sua vita sia ormai stabilmente radicata in Italia. In un’intervista rilasciata a Che tempo che fa durante una conversazione con Fabio Fazio, la conduttrice aveva espresso questo sentimento con una battuta che riassume bene l’attesa accumulata nel tempo: “Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”. Parole pronunciate con tono leggero ma che restituiscono il senso di un percorso amministrativo durato molti anni. Allo stesso tempo riflettono il desiderio di Belén Rodríguez di vedere riconosciuto formalmente un legame ormai consolidato con l’Italia, il Paese in cui ha costruito gran parte della propria carriera televisiva, della vita familiare e della sua quotidianità. Approfondimento Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci a Sanremo 2026, il duetto

Dall’infanzia in Argentina alla carriera internazionale María Belén Rodríguez, nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984, è figlia di Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, con due fratelli, Cecilia e Jeremías, anch’essi attivi nel mondo dello spettacolo italiano. Nel 2001, superato un casting, ottenne un contratto con Elite Model Management, iniziando la carriera di modella in Argentina, a Miami e in Messico. Nel 2004 si trasferì a Milano, iniziando a lavorare per marchi come Miss Sixty, Yamamay, Jadea e John Richmond. Negli anni successivi posò per calendari e riviste, tra cui Playboy Italia, Vanity Fair e GQ, consolidando la propria immagine pubblica. L’esperienza della giovinezza, vissuta vicino a una favela in Argentina, fu segnata anche da un episodio di violenza che convinse la giovane Belén a lasciare il Paese. Approfondimento Belen racconta ultimi 4 anni "durissimi" e ringrazia Maria De Filippi

Dalla moda alla televisione L’esordio televisivo italiano di Belén Rodríguez risale al 2006 su TeleBoario, seguito nel 2007 dalla conduzione di La tintoria su Rai 3. La notorietà nazionale arrivò nel 2008 con la sesta edizione de L’isola dei famosi, dove si classificò al secondo posto con il 44 % dei voti. Negli anni successivi ha condotto numerosi programmi di rilievo, tra cui Scherzi a parte, Sarabanda, Colorado, Italia’s Got Talent, Tú sí que vales e Le Iene. Dal 2025 sarà alla guida di Only Fun – Comico Show sul Nove e di Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time, oltre a condurre su Rai Radio 2 Radio2 matti da legare e seguire il Festival di Sanremo 2026. Parallelamente alla televisione, Belén Rodríguez ha recitato al cinema in Natale in Sudafrica (2010), Se sei così ti dico sì (2011) e Non c'è 2 senza te (2015), e in televisione in Il commissario Montalbano, Così fan tutte e Don Matteo. Approfondimento Belen Rodriguez torna in tv con dettagli sulla storia con De Martino