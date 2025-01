L'argentina, che è tornata a condurre un nuovo programma su Real Time, ha invitato una delle partecipanti a prendere in mano la sua vita sentimentale facendo riferimento alla sua esperienza personale. Ha detto: "Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi"

Belen Rodriguez è tornata all a conduzione di un nuovo programma televisivo su Real Time , Amore alla prova - La crisi del settimo anno , show in onda a cadenza settimanale in cui coppie di partner provano ad affrontare la crisi trascorrendo dei giorni con una persona diversa dal proprio compagno. La trasmissione, che porta la padrona di casa ad essere empatica nei confronti dei partecipanti, ha indotto l'argentina a fare una rivelazione sulla sua esperienza sentimentale personale . Rodriguez ha esortato una delle concorrenti a reagire alla crisi. “ Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi ”, ha detto. Il riferimento è a un periodo buio della sua vita legato alla fine della sua storia d'amore con l'ex marito Stefano De Martino .

Rodriguez in tv: “Non fare come me, agisci”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati i protagonisti di una storia d'amore turbolenta lunga oltre dieci anni, i cui passaggi fondamentali sono stati il matrimonio nel 2013, la nascita del figlio Santiago nello stesso anno e varie separazioni con ricongiungimenti, culminate nell'addio nel 2023.

Un grande amore che ha messo alla prova entrambi e di cui lei, evidentemente, sente ancora le ferite.

In una nuova puntata dello show, che ha debuttato a inizio gennaio, Rodriguez dice: “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”.

La showgirl ha offerto questo consiglio spontaneo a una delle partecipanti del reality nel tentativo di evitarle la sofferenza che lei stessa ha sperimentato in passato.

I fan dell'argentina, che negli anni hanno seguito la cronaca delle sue vicende private, hanno ripensato a quanto lei stessa aveva dichiarato qualche tempo fa a Domenica In.

In quell'intervista Belen Rodriguez aveva parlato apertamente della depressione in cui era sprofondata quando la sua storia con Stefano De Martino era giunta al capolinea.

L'argentina aveva parlato del caos che ha sperimentato, una situazione che le ha impedito di impegnarsi in nuovi impegni professionali per un po' di tempo.

Lei stessa aveva poi raccontato di come era riuscita, col tempo, a risollevarsi ma è chiaro che i segni di quel momento sono ancora evidenti.

Oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono riusciti a ristabilire un dialogo per il bene della famiglia che hanno creato, del figlio Santiago e non solo.

Il presentatore di Affari tuoi è molto legato anche a Luna Marì, la bambina che la showgirl argentina ha avuto dalla relazione con Antonino Spinalbese.