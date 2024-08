2/26 ©Getty

Nel febbraio del 2024 è emersa la notizia della fine di una coppia di divi italiani: Chiara Ferragni e Fedez. alla fine di febbraio di quest'anno, era arrivata l'indiscrezione di Dagospia, che aveva detto che il rapper era andato via da casa per non tornare più. L'indiscrezione è diventata poi realtà: la coppia non sta più assieme

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Cosa sappiamo della presunta crisi dai social