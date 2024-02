Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati

"E' stato un rapporto bellissimo e intenso, ma non dirò altro". Così il tennista ha confermato la fine della storia d'amore con la showgirl ascolta articolo

"Io e Melissa non stiamo più insieme". Metteo Berrettini annuncia con queste parole la fine della sua storia d'amore con Melissa Satta nel corso di una conferenza stampa su Zoom a Montecarlo, dove si sta allenando in vista del ritorno in campo alla challenger di Phoenix, che si disputerà dall'11 al 17 marzo. "E' stato un rapporto bellissimo, intenso” prosegue il tennista romano. "La devo ringraziare per il tempo trascorso insieme. Conserviamo una grande stima reciproca".

La parole di Berrettini “Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare” aggiunge Matteo Berrettini che non è stato colto di sorpresa dai giornalisti. “Melissa Satta? Mi immaginavo la domanda” Poi prosegue dicendo: “La devo ringraziare per questo per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso". Le voci di crisi tra i due si inseguivano ormai da tempo. Fino ad oggi la coppia ha preferito tacere. Anche se è da diverse settimane che non si facevano vedere più insieme. L’ex velina ha trascorso alcuni giorni a St. Moritz da sola, mentre il tennista non ha partecipato al compleanno di Melissa che il 7 febbraio ha compiuto 38 anni. approfondimento Melissa Satta racconta per la prima volta l'amore con Matteo Berrettin