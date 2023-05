La showgirl, modella e conduttrice televisiva racconta per la prima volta a Vanity Fair la sua relazione amorosa con il celebre tennista. La conduttrice di Goal Deejay su Sky affida in esclusiva le sue parole al magazine, dopo aver denunciato gli insulti che riceve sui social a causa del suo fidanzamento con lo sportivo (che è suo partner da qualche mese)

“L’unica cosa che mi ero detta dopo il divorzio era stata: mai più uno sportivo”, così ha esordito Satta su Vanity Fair, riferendosi al fatto che è stata legata ai calciatori Bobo Vieri (con cui è stata fidanzata per molti anni) e Kevin Prince Boateng (con il quale è stata sposata per circa dieci anni e con cui ha avuto un figlio, Maddox Prince Boateng). Satta non ha seguito la promessa che si era imposta, tuttavia ha almeno cambiato sport: non più calcio, adesso tennis. L’intervista di Vanity inizia in medias res, diciamo. All'intervistata infatti è stata posta fin da subito un’affermazione a bruciapelo: “Hanno insinuato che l’infortunio all’addome di Berrettini sia dovuto al troppo sesso”. La risposta di Satta è stata: “Peccato che sia un infortunio nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo. Ma in ogni caso: devo davvero rispondere a queste persone?”. Tra i due partner c’è una certa differenza d’età, fa notare Vanity Fair. Il magazine ha domandato alla diretta interessata se il divario anagrafico le pesa, dato che lei ha 37 anni (ed è già stata sposata e ha un figlio) mentre lui ne ha 27 “e nessun carico famigliare”, per usare la medesima espressione di VF. “Certo ho un bagaglio di esperienze importanti, ma anche lui ha un grande bagaglio di responsabilità”, fa notare Satta. “Ci sono uomini di 50 anni, garantisco, che non sanno che cosa sia un impegno. Essere un tennista a quel livello è una vita di sacrifici, io non lo sapevo e ho anche letto Open di André Agassi per capirlo”. L'intervista completa è disponibile sul sito web e sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 9 maggio 2023.

Alla domanda su come sia iniziata la relazione ultimamente più chiacchierata della storia del gossip nostrano, Melissa Satta ha risposto spiegando la genesi. Ha quindi raccontato come si sono conosciuti. “A Miami, a una cena di amici comuni. Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo”, ha risposto la conduttrice a VF. Dopo “mille chat su WhatsApp. Che non finivano mai”, racconta, la relazione è incominciata spontaneamente. “Se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città”, ha aggiunto.

Come trascorrono il tempo i due



Satta ha raccontato alla rivista che lei e il compagno amano divertirsi insieme in vari modi, anche “a cena e al karaoke”. Adorano trascorrere le serate pure in casa, soprattutto quando lui deve allenarsi e lei è impegnata con il lavoro. Racconta che la loro routine è molto rigorosa, ma non tanto perché lui è uno sportivo: “Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. Con me, se vuoi fare serata a metà settimana, non funziona”, racconta Melissa Satta. A quel punto Vanity torna sul tema sesso: “Detta così sembra che il sesso non esista”. E la risposta dell’intervistata è ancora vaga: “Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme”.

Tuttavia a un'altra domanda ("Non ha paura del calo del desiderio, nel tempo?"), lei risponde: "Per niente, mai sperimentato. Con il mio ex marito sono stata dieci anni e il sesso non è mai calato. Dipende da come imposti il rapporto, se ci lavori o lo lasci andare".