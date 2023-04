Matteo Berrettini e Melissa Satta, la prima foto insieme sui social

La showgirl è uscita allo scoperto anche sul suo profilo Instagram ufficiale. Il selfie in cui posa abbracciata al tennista ha scatenato le reazioni dei fan della coppia ma anche quelle degli appassionati di tennis Condividi

La trasferta di lavoro di Matteo Berrettini, in Florida per prendere parte al Master 1000 Miami, è diventata una piacevole vacanza a due insieme a Melissa Satta con cui fa coppia fissa da qualche tempo. Il tennista ha posato insieme alla showgirl per un selfie che è il contenuto più intrigante del resoconto social della trentasettenne dei suoi giorni americani. Per i due si tratta della prima foto per Instagram da quando è iniziata la loro love story.



Il resoconto social da Miami di Melissa Satta C'è più di un motivo per Matteo Berrettini per ricordare il suo ultimo viaggio negli Stati Uniti: da un lato, la sconfitta sul campo da tennis contro Mackenzie McDonald, dall'altro il relax con Melissa Satta con la quale è uscito allo scoperto ma con cui le cose si sono fatte così serie da poterle condividere con serenità anche con i follower e i fan di lei. Satta ha pubblicato per i suoi ammiratori un bel po' di dettagli dei giorni trascorsi con Berrettini che ha raggiunto negli States per trascorrere una mini vacanza post impegni sportivi di lui.

La coppia si è trattenuta a Miami spendendo del tempo all'aperto tra spiaggia e allenamenti. Alle foto scattate dalle agenzie, che ritraggono i due impegnati nella corsa, si sono aggiunti gli scatti condivisi da Melissa Satta che ha un pubblico social di oltre quattro milioni e ottocentomila follower.

Sempre in forma, in costume da bagno, col cappellino e una camicia di cotone dal taglio maschile, la showgirl posa felice stretta al campione che appare molto rilassato accanto a lei. Le altre foto sono per i paesaggi con le palme ondeggianti al vento e per altri dettagli dei pasti e delle colazioni servite nel resort dove hanno alloggiato i due innamorati. approfondimento Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme allo stadio di San Siro

Berrettini difende la sua love story L'atmosfera vacanziera delle foto di Berrettini e Satta non ha risparmiato alla coppia i commenti dei follower, alcuni dei quali continuano ad attribuire i mancati risultati sportivi del tennista alla presenza della sua nuova fidanzata. Il tennista romano si era visto costretto a parlare dell'argomento in una recente intervista a La Repubblica nella quale aveva difeso il suo momento di felicità.

Lo sportivo, normalmente riservato sulla sua vita privata, ha ribadito di essere ben consapevole che il legame con una donna appartenente al mondo dello spettacolo lo avrebbe esposto a una maggiore visibilità e alle chiacchiere dei fan ma ha comunque sottolineato che la sua relazione non costituisce in nessun modo una distrazione dai suoi impegni professionali.

Gli ammiratori della coppia, invece, attendono nuove dimostrazioni d'affetto pubbliche che potrebbero arrivare il prossimo 12 aprile, giorno in cui Berrettini compirà ventisette anni.

